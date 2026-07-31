Neoyorquinos piden que cese conflicto en Irán y lamentan vidas perdidas

Este sábado es el primer día de agosto pero también representa el quinto mes desde que Estados Unidos se sumó a la ofensiva contra Irán, iniciada en el invierno, con un ataque inicial de Israel, que entre otros, mató a 180 niños y varios maestros en una escuela, y el clamor de neoyorquinos latinos es que cese esa guerra.

Desde que comenzaron las acciones bélicas en Irán, se estima que más de una decena de militares estadounidenses han perdido la vida, al igual que cientos de uniformados iraníes y miles de civiles, (más de 2,500 niños), según datos de diferentes organizaciones, y el llamado desde la Gran Manzana es que se ponga fin al conflicto en el que la administración Trump decidió meterse. Ha habido intentos de cese el fuego pero nada se ha resuelto todavía.

Y es que más allá del impacto que la situación ha tenido en el costo de vida y el aumento de los precios de la gasolina y de los alimentos, debido al cierre del estrecho de Hormuz, que ha estado en medio de un “tira y afloje” entre Estados Unidos e Irán, neoyorquinos como Alberto Villamil, rechazan las acciones y piden que se evite más muertos.

“Las guerras nunca dejan nada bueno. Trump debería salirse de esa pelea que no tiene nada que ver con nosotros y evitar que haya más gente perdiendo la vida en ambos bandos, y peor todavía, gente civil y niños que deberían ser protegidos”, aseguró el colombiano, quien confiesa su dolor por “la sangre derramada” en Oriente.

“Yo soy papá y me duele saber que allí hay niños inocentes muriendo y que somos nostros los que los estamos matando o permitiendo que otros los maten. Esa guerra debe parar”, dijo.

Una postura similar comparte Lourdes Venegas, quien tiene un hijo en las Fuerzas Armadas y teme que eventualmente sea enviado a Irán y pueda correr la triste suerte de otros jóvenes que ya han perdido la vida en ese conflicto.

“Una cosa es que nuestros muchachos se enlisten al ejército para defender a nuestro país y otra muy diferente que por pura terquedad de un presidente manden a nuestros muchachos a matar y a que los maten. Esa no es nuestra guerra y la rechazo desde el día uno”, aseguró la madre dominicana, quien le imploró al presidente Trump que se salga de Irán.

“Yo le ruego a Trump que acabe esa guerra, que busque acuerdos con Irán y que no siga poniendo en riesgo a nuestros militares y atacando a la población civil allá, solo por motivos económicos, porque claramente esta guerra es por poder económico”, dijo la madre neoyorquina. “Le pido al Congreso también y a los republicanos, por los que siempre he votado, que frenen esa guerra”.

Iván Terroque, originario de Guatemala, también se sumó al llamado, aunque defendió la incursión de Estados Unidos para garantizar que Irán no continuara con la que se ha creído es una carrera armamentista de equipos nucleares de destrucción masiva.

“Yo si creo que Trump hizo bien en meterse para presionarlos para que no hagan armas nucleares que luego sean un peligro para todo, pero creo que ya en este momento deberían salirse de ahí, porque me preocupa que a esa gente le de la locura y manden un misil para aquí y volemos todos”, dijo el trabajador.

“Creo que ya estuvo bueno. Apoyé la incursión en marzo, pero ahora creo que hay que salirse y evitar que algo pase y que no solo encarezca todo sino que nos ponga bajo amenaza y deje más muertos como la soldado de Queens”., mencionó.

Neoyorquinos piden que cese conflicto en Irán. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Y es precisamente, el conflicto bélico en Irán tocó hace unos días a la Gran Manzana, luego de conocerse la muerte de varios uniformados, entre ellos la sargento, Angel Rampersad, de 28 años, quien murió tras un ataque con misiles iraníes contra una base aérea en Jordania.

Las exequias de la militar se celebraron este viernes en una iglesia de Ozone Park, en Queens, donde junto a sus seres queridos que se congregaron para darle el último adiós, se sumó el alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, quien también ha criticado la escalada bélica de Estados Unidos e Israel en el país árabe.

El mandatario local lamentó la muerte de la soldado, de quien se refirió como una persona “cálida y constante”, llena de bondad, quien además era conocida por ser una gran cantante en el coro de su iglesia y una atleta destacada.

Autoridades de Nueva York asisten al funeral de la soldado Angel Sarah Rampersad en Queens. Crédito: EFE

“Nos reunimos hoy para llorar y honrar una vida entregada al servicio de algo más grande que uno mismo. La sargento Angel Sarah Rampersad respondió a la llamada del deber. Y al hacerlo, hizo el sacrificio supremo: un precio que a pocos se les pide pagar y que, aun así, menos personas pagan con tan sereno valor”, dijo el Alcalde durante el funeral d ela militar, quien se enlistó a los 21 años.

“Pocos experimentan el costo de las guerras en el extranjero como los seres queridos de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. A menudo se dice que nuestros caídos dieron sus mañanas por nuestro hoy. Y a la sargento Rampersad le esperaban muchos “mañanas”: cumpleaños, mañanas cotidianas, tardes compartidas con sus seres queridos”, dijo Mamdani. “Pero renunció a todos ellos para que nosotros pudiéramos tener los nuestros; para que hoy pudiéramos estar aquí, seguros y protegidos”.

En la ceremonia también estuvieron presentes la gobernadora Kathy Hochul, la Fiscal de Nueva York Letitia James, entre otros funcionarios.

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