Trump visitará Long Island para respaldar la campaña de Bruce Blakeman por la gobernación de Nueva York

El presidente Donald Trump tiene previsto visitar Long Island el viernes 14 de agosto para reunirse con funcionarios republicanos locales y estatales y destacar temas relacionados con la seguridad pública, en un nuevo gesto de respaldo a Bruce Blakeman, candidato republicano a la gobernación de Nueva York.

Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau y rival de la actual gobernadora demócrata Kathy Hochul, confirmó el lunes que espera la visita del mandatario y destacó su intención de recorrer instalaciones policiales de la zona, informó Long Island Press.

“Agradezco que el presidente Trump venga al condado de Nassau para recorrer nuestras excelentes y modernas instalaciones policiales y rendir homenaje a los hombres y mujeres de nuestro Departamento de Policía, Departamento del Sheriff, Departamento de Libertad Condicional y a nuestros bomberos”, declaró Blakeman en un comunicado citado por el medio.

La visita se producirá en un momento determinante para la campaña republicana. La última encuesta de la Universidad de Siena citada por Long Island Press muestra que Hochul aventaja a Blakeman por 20 puntos porcentuales en el conjunto del estado, con 52% frente a 32%. La diferencia se reduce a cuatro puntos en Long Island, donde el republicano busca fortalecer su respaldo.

La campaña de Hochul reaccionó a la próxima visita de Trump con críticas hacia el presidente y Blakeman.

“Donald Trump y Bruce Blakeman, que literalmente han hecho campaña codo a codo esta semana, están mostrando a los neoyorquinos de qué se trata esta contienda”, afirmó Ryan Radulovacki, portavoz de la campaña de Hochul.

Trump mantiene una estrecha relación política con Blakeman y lo respaldó cuando se postuló por primera vez para dirigir el condado de Nassau en 2021. Blakeman anunció su candidatura a gobernador aproximadamente un mes después de conseguir la reelección como ejecutivo del condado en noviembre pasado, cuando obtuvo 55,6% de los votos frente al demócrata Seth Koslow.

El presidente volvió a expresar su respaldo en diciembre de 2025, cuando escribió en Truth Social que Blakeman había apoyado al movimiento MAGA “incondicionalmente” y había estado con él desde el principio.

Trump también respaldó su candidatura después de que la representante republicana Elise Stefanik abandonara la contienda por la nominación de su partido, lo que despejó el camino para que Blakeman se convirtiera en el candidato republicano frente a Hochul.

Ambos políticos han aparecido juntos en distintos eventos. Entre ellos estuvo el tercer partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, donde compartieron un palco.

Alineado con las políticas de Trump

Durante su gestión al frente del condado de Nassau, Blakeman ha impulsado varias medidas que coinciden con posiciones defendidas por Trump. En 2024 promovió una prohibición del uso de mascarillas en el condado, además de impedir que atletas transgénero participaran en equipos deportivos femeninos y de niñas en instalaciones de propiedad del condado.

También impulsó una colaboración entre Nassau y el Departamento de Seguridad Nacional que permitió la participación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en operaciones para detener y deportar a inmigrantes en la zona.

La visita de Trump será su primera actividad de este tipo en Long Island desde el mitin que encabezó en el Nassau Veterans Memorial Coliseum en 2024.

El viaje se producirá además después de una reciente visita del vicepresidente J.D. Vance a Long Island, donde manifestó su respaldo al exasambleísta estatal Mike LiPetri en su campaña para disputar al representante demócrata Tom Suozzi un escaño en el Congreso.

Sigue leyendo:

• Rival republicano de Hochul tacha de antiamericano el proyecto de ley de vacunas de Nueva York

• Republicanos en Nueva York intentan sacar ventaja de las divisiones entre demócratas por impuestos

• Bruce Blakeman, candidato republicano a la gobernación de NY, se reunió con Jenniffer González en Puerto Rico