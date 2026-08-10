Yate de $300 millones de Mark Zuckerberg no acudió a auxiliar a una embarcación en Alaska

Una embarcación de 21 pies que se quedó sin combustible frente a la costa de Alaska terminó siendo auxiliada por un pequeño crucero, pese a que el yate Launchpad, propiedad de Mark Zuckerberg y valuado en unos $300 millones, se encontraba más cerca.

El episodio generó cuestionamientos, aunque un portavoz del fundador de Meta aseguró que la tripulación no escuchó inicialmente la solicitud de ayuda y que Zuckerberg no estaba a bordo.

Qué ocurrió frente a la costa de Alaska

De acuerdo con The Guardian y ABC News, la pequeña embarcación quedó sin combustible la semana pasada entre Petersburg y Juneau, en el sureste de Alaska.

La solicitud de asistencia fue transmitida a través de la Guardia Costera de Estados Unidos.

El Wilderness Legacy, un crucero pequeño operado por UnCruise Adventures, respondió al llamado, remolcó la embarcación hasta Farragut Bay y la reabasteció de combustible.

Según los reportes, Launchpad, el yate de 387 pies de Zuckerberg, estaba más cerca del lugar, pero no participó en el auxilio.

Un pasajero dijo que el yate había rechazado responder

Michael Love, pasajero del Wilderness Legacy, relató en Bluesky que el capitán informó a los viajeros sobre lo ocurrido.

“Nuestro barco rescató anoche a una embarcación varada y, aparentemente, lo hicimos después de que la Guardia Costera contactara por radio al yate de Mark Zuckerberg –que estaba más cerca– y ellos se negaran repetidamente a responder. (Hubo abucheos casi unánimes cuando el capitán anunció esto)”, escribió Love.

The Guardian también citó al Alaska Beacon, que había informado que el yate supuestamente declinó ayudar en varias ocasiones.

Esa versión, sin embargo, fue posteriormente rechazada por un portavoz de Zuckerberg.

La versión del portavoz de Zuckerberg

Brian Baker, portavoz de Zuckerberg y de su esposa, Priscilla Chan, dijo que ninguno de los dos estaba en Launchpad durante el incidente.

Explicó además que la tripulación estaba operando en un canal de radio distinto y que no escuchó inicialmente la solicitud de asistencia.

“Mark y su familia no estaban a bordo en el momento del incidente. Como señaló la Guardia Costera, la embarcación no estaba en peligro y, para cuando la tripulación revisó el contacto de la Guardia Costera en un canal de radio diferente al que estaban utilizando, la asistencia ya estaba en marcha. Estamos agradecidos de que todas las partes estén a salvo”, señaló el portavoz en un correo citado por ABC News.

La ley marítima obliga a responder en casos de peligro

ABC News recordó que, bajo la legislación marítima, los barcos deben responder a una llamada de socorro salvo que hacerlo ponga en riesgo a su propia embarcación.

En este caso, el portavoz subrayó que la pequeña lancha no estaba formalmente en situación de peligro y que el rescate ya había comenzado cuando la tripulación de Launchpad revisó el mensaje.

El episodio se hizo público después del relato del pasajero y provocó críticas en redes sociales.

Hasta el momento, la información disponible no indica que Zuckerberg haya estado presente ni que personalmente haya tomado alguna decisión sobre la respuesta del yate.

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