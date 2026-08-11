25 años de cárcel para joven latino por matar a adolescente en Nueva York: violencia armada

Erick García fue condenado a 25 años de prisión tras declararse culpable de matar a tiros al adolescente Carlos Guillén (19) durante un intento de robo en Bay Shore, Long Island (NY).

El acusado de 22 años también se declaró culpable de posesión ilegal de un arma. Steven A. Pilewski, juez interino de la Corte Suprema, condenó a García a 25 años de prisión por homicidio y a 5 más por posesión ilegal de un arma, seguidos de 5 años de supervisión tras la liberación.

“El acusado organizó el encuentro, llevó el arma y decidió cometer un robo violento, lo que costó la vida a un joven y causó un dolor inmenso a su familia”, resumió el fiscal del condado Suffolk, Raymond A. Tierney en un comunicado. “Apenas un mes después fue sorprendido en posesión de un arma de fuego cargada y sin número de serie, poniendo en riesgo la vida de otras personas. La sentencia de hoy hace que responda plenamente por estos actos”.

El homicidio ocurrió cuando el acusado era un adolescente. Según los documentos judiciales y sus propias admisiones, el 1 de octubre de 2022 García concertó una cita con Guillén como parte de un plan ideado por él mismo para robarle. Cuando la víctima llegó, Guillén subió al vehículo por el lado del pasajero e intentó robarle a punta de pistola. Guillén aceleró y se alejó con el ladrón dentro del vehículo. García disparó contra Guillén y luego saltó del auto en movimiento.

Herido, Guillén intentó comunicarse con 911, pero no pudo hablar durante la llamada. Tras chocar su vehículo fue trasladado al South Shore University Hospital, donde se certificó su fallecimiento a causa de una herida de bala.

Los registros de telefonía móvil sitúan el teléfono de García en la zona del crimen en el momento del tiroteo y confirman que huyó a Florida al día siguiente para evitar ser capturado. Regresó a Long Island, donde fue originalmente detenido el 10 de noviembre de 2022 por llevar un arma de fuego de 9 mm cargada en la cintura, sin número de serie.

No se cree que esa arma esté relacionada con el homicidio de Guillén. El 11 de abril de 2024 García fue arrestado bajo cargos de homicidio tras una exhaustiva investigación sobre el tiroteo mortal. El 7 de julio de 2026 se declaró culpable y un mes después ha sido sentenciado.

En un caso similar, el mes pasado Julia Anderson, mujer de 39 años, recibió dos disparos mortales en el pecho mientras se encontraba en su auto estacionado en El Bronx (NYC), al salir de su trabajo. Más tarde su tío fue arrestado como sospechoso del crimen, supuestamente motivado para no repartir una herencia.

En junio Jacob McMillan, adolescente de 18 años, se declaró culpable de homicidio y posesión ilegal de un arma en relación con el balazo que recibió Amira McCleod, atleta residente de Queens (NYC), durante una fiesta en Long Island (NY) en 2025.

En mayo Carlos Castro, joven hondureño de 27 años, fue acusado en relación con el tiroteo fatal de Steven Rocco detrás de una bodega en Huntington Station, Long Island (NY). Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.