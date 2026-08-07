Padres hispanos lloran muerte de hijo adoptado baleado tras viajar a Nueva York por su cumpleaños

Carlos y Rosa García lloran la muerte de su hijo Brandon García, joven de 21 años víctima en un tiroteo ocurrido en Yonkers (NY), en el que otras cuatro personas resultaron heridas.

La policía informó tanto el sospechoso como las cuatro víctimas sobrevivientes son adolescentes, y que el tiroteo fue un ataque dirigido. García fue baleado en la espalda el domingo, cerca de las 8:45 p.m. en la esquina de Palisade Av y Elm St. “No fue justo que perdiéramos a nuestro hijo. Estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado”, dijo su padre a ABC News.

Él y su esposa Rosa se convirtieron en padres de acogida de Brandon cuando tenía 4 años, lo adoptaron legalmente a los 6 y se mudaron a Virginia hace cinco años. El joven había cumplido 21 años la semana pasada y había regresado a Yonkers para pasar tiempo con su madre biológica, tal como lo había hecho a lo largo de los años.

“Brandon fue a la tienda a comprar algo de beber y, de repente, estaba hablando con su amiga. Cuando se dio la vuelta, lo único que escuchó fueron disparos. La chica dijo que oyó los disparos y vio a Brandon caer al suelo”, contó Rosa García.

Aunque no está claro si Brandon conocía a los adolescentes involucrados en el tiroteo, su familia afirmó que él no estaba involucrado en actividades de pandillas. “No tiene nada que ver con pandillas. No, mi hijo no estaba vinculado a pandillas. Tenía buenos amigos. Mi hijo nunca fue así; es un chico dulce”, recalcó Rosa. “Lo criamos de la manera correcta”.

Un quinceañero -no identificado por ser menor de edad- enfrenta cargos de homicidio e intento de homicidio en relación con el tiroteo. Carlos García expresó que desea que se haga justicia en el caso y pidió medidas para combatir la violencia armada.

“Tiene que haber justicia, alguien tiene que hacer algo…, sacar estas armas de las calles”, dijo Carlos. “Todo el mundo tiene un arma: chicos de 15 ó 12 años. Por eso nos fuimos a Virginia, para alejar a mi hijo de aquí”.

Yonkers es un suburbio que se ubica en el condado Westchester, justo al norte de la Ciudad de Nueva York, donde ayer la policía anunció cifras históricamente optimistas sobre la caída del crimen. Eso representa una mejoría, pues a principios de 2026 se alertó que la delincuencia en el Metro de NYC había subido, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo.

Pero a pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

La semana pasada Luis Belis fue detenido por cargos de homicidio por el tiroteo de Jair Javier Vinces Cobena en marzo en Queens (NYC), en lo que parece haber sido un acto de sicariato. El 10 de julio Kinu Rochford (35) fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem y nadie ha sido detenido por ese crimen.