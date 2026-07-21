Mató a su sobrina para quedarse con su herencia y tenía un arsenal en casa: acusación en Nueva York

Días después del brutal homicidio a balazos de Julia Anderson dentro de su auto en El Bronx (NYC), su tío fue detenido y la policía sospecha que fue consecuencia de una disputa sobre quién heredaría la casa que compartían.

NYPD arrestó a Michael Foster (58) la noche del miércoles, casi 48 horas después de la balacera que sufrió su sobrina de 39 años cerca de las 11:55 p.m. del lunes alrededor de las avenidas Nereid y Murdock en Wakefield. Lo acusaron de homicidio y posesión ilegal de armas. La policía indicó que él y Anderson vivían en el mismo domicilio junto a la madre de ella en Mount Vernon, a aproximadamente una milla de la escena del crimen.

Los disparos se efectuaron a través de la ventanilla del pasajero de un Jeep Grand Cherokee e impactaron a Anderson, quien aparentemente ocupaba el asiento del conductor. Tras ser baleada la víctima salió tambaleándose de su Jeep y fue encontrada tendida en el suelo junto a su vehículo, informó la policía. Más tarde la declararon muerta en el hospital NYC Health + Hospitals/Jacobi, precisó ABC News.

Anderson estaba cerca de cumplir 40 años, no tenía historial criminal y al ser ultimada acababa de terminar su jornada laboral como cuidadora en una sede de Institutes of Applied Human Dynamics -residencia para adultos con discapacidades del desarrollo- y se supone que iría a su casa.

Anderson es, al menos, la 6ta mujer que muere víctima de la violencia armada en la ciudad de Nueva York en lo que va de año. “No merecía morir así”, declaró a Gothamist entre sollozos su hermana, Jelisa Anderson, durante una llamada telefónica horas antes de la detención de Foster. Su tío se declaró “no culpable” y quedó detenido sin derecho a fianza.

Según la denuncia penal, incautaron un arsenal durante la investigación, que incluía un revólver, dos pistolas semiautomáticas, un rifle tipo AR-15 y municiones. La fiscalía imputó a Foster nueve cargos adicionales por posesión ilegal de armas derivados de ese registro.

El acusado tenía antecedentes penales, pues fue condenado en el condado Westchester en septiembre de 1991 por homicidio involuntario y posesión ilegal de armas. Todos los nuevos cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Crímenes entre parientes

En un caso similar, en mayo Paul Caneiro (59) fue sentenciado a cadena perpetua por matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey.

El mes pasado Amy Steadman, abuela de 64 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Mechanicville (NY) y la policía sospecha que mató a su hija y a sus cuatro nietos niños, también hallados allí. En marzo un hombre de 37 años mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey. A fines de febrero una discusión entre dos hermanos dentro de su casa en Nueva Jersey se convirtió en una pelea física antes de que uno sacara un arma de su auto y disparara al otro, causándole la muerte.

En noviembre Scot Thompson fue acusado de haber baleado fatalmente a sus hermanos mayores cuando se desató una pelea durante una reunión familiar en una cabaña en un viaje de caza en Nueva York. Igualmente ese mes Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx (NYC). Además Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de haber ultimado a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC).

En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

En enero de 2024 una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades. En 2019 una joven hispana fue sentenciada por haber apuñalado fatalmente a su gemela durante una pelea callejera, en medio de una borrachera en Camden, Nueva Jersey.

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