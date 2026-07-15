“Despiadado y atroz”: joven hispano se declaró culpable de matar a adolescente en un auto en Nueva York

Erick García, joven de 22 años, se declaró culpable de haber ultimado a tiros al adolescente Carlos Guillén (19) durante un intento de robo en Long Island (NY), así como de posesión ilegal de un arma.

“Fue un plan despiadado con un resultado igualmente atroz“, declaró el fiscal de distrito, Raymond A. Tierney, en un comunicado. “El plan del acusado para atraer y robar a la víctima, Carlos Guillén, desembocó en una violencia previsible. No toleraremos delitos violentos de esta índole en el condado Suffolk”.

El crimen ocurrió cuando el acusado era un adolescente. Según los documentos judiciales y sus declaraciones al declararse culpable ante el juez interino de la Corte Suprema, Steven A. Pilewski, el 1 de octubre de 2022 García concertó una cita con Guillén como parte de un plan ideado por él mismo para robarle. Cuando la víctima llegó, Guillén subió al vehículo por el lado del pasajero e intentó robarle a punta de pistola. Guillén aceleró y se alejó con el ladrón dentro del vehículo. García disparó contra Guillén y luego saltó del vehículo en movimiento.

Guillén intentó comunicarse con 911, pero no pudo hablar durante la llamada. Tras chocar su vehículo, fue trasladado al South Shore University Hospital, donde se certificó su fallecimiento a causa de una herida de bala.

Los registros de telefonía móvil sitúan el teléfono de García en la zona del crimen en el momento del tiroteo y confirman que huyó a Florida al día siguiente para evitar ser capturado. Fue regresó a Long Island, donde fue originalmente detenido en noviembre de 2022 por llevar un arma de fuego cargada en la cintura.

La próxima comparecencia de García ante el tribunal está prevista para el 6 de agosto. Se espera que sea condenado a 25 años de prisión, seguidos de cinco años de supervisión tras su liberación.

En un caso similar, esta semana Julia Anderson, mujer de 39 años, recibió dos disparos mortales en el pecho mientras se encontraba en su auto estacionado en El Bronx (NYC), al salir de su trabajo.

El mes pasado Jacob McMillan, adolescente de 18 años, se declaró culpable de homicidio y posesión ilegal de un arma en relación con el balazo que recibió Amira McCleod, atleta residente de Queens (NYC), durante una fiesta en Long Island (NY) en 2025.

En mayo Carlos Castro, joven hondureño de 27 años, fue acusado en relación con el tiroteo fatal de Steven Rocco detrás de una bodega en Huntington Station, Long Island (NY). Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.