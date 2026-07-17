Hipotecas llegan al 6.55%, su nivel más alto en casi un año, y miles siguen posponiendo la compra de una casa

Las tasas hipotecarias a 30 años en Estados Unidos subieron este jueves 16 de julio de 2026 al 6.55%, su nivel más alto en casi un año, de acuerdo con Freddie Mac.

El incremento, desde el 6.49% registrado la semana anterior, mantiene la presión para las personas que siguen interesadas en comprar una vivienda y ha llevado a muchos potenciales compradores a retrasar su decisión, en espera de una bajada de tasas, que podría retrasarse durante meses.

Las tasas acumulan tres semanas consecutivas al alza, complicando la venta de vivienda. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) informó que las ventas pendientes de viviendas disminuyeron 5.4% en junio, una clara señal de cómo el aumento en los costos de financiamiento está desalentando parte de la demanda.

El dato que dispara la alarma para los compradores

La hipoteca fija a 30 años pasó de 6.49% a 6.55% esta semana, comparado con 6.75% hace un año, informó Freddie Mac en su encuesta PMMS. Es el nivel más alto desde el 28 de agosto de 2025, cuando llegó a 6.56%. La hipoteca a 15 años también subió, de 5.82% a 5.93%.

Por qué suben las tasas ahora

De acuerdo con un reporte de Associated Press, la guerra con Irán ha reavivado el temor a que la inflación se mantenga elevada. Eso presionó el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, referencia clave para las hipotecas, de 3.97% a fin de febrero a 4.57% este jueves.

En términos prácticos, cuando sube ese rendimiento, se eleva también el pago mensual de un contratante.

Lo que realmente cambia para las familias que buscan casa

Las tasas más altas pueden añadir cientos de dólares al mes en costos, que limitan el poder de compra justo cuando la asequibilidad ha excluido a muchos aspirantes a propietarios.

Para una familia que ha tenido que ahorrar durante años para poder aportar un pago inicial considerable, este incremento en la tasa podría significar la diferencia entre calificar o no para un préstamo o bien, tener que afrontar mensualidades más altas que afecten a su presupuesto familiar.

Estas son algunas cifras que vale la pena considerar:

6.55% : tasa hipotecaria a 30 años esta semana

: tasa hipotecaria a 30 años esta semana 6.75% : tasa hace un año

: tasa hace un año 5.93% : tasa a 15 años esta semana

: tasa a 15 años esta semana -5.4% : caída de ventas pendientes en junio

: caída de ventas pendientes en junio -2.7%: caída de solicitudes de hipoteca la semana pasada

El freno en las solicitudes de préstamos hipotecarios

Las solicitudes de hipoteca cayeron 2.7% la semana pasada, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA), impulsadas por un desplome de 7% en solicitudes para comprar vivienda.

“Esa lectura más fría de inflación es un paso en la dirección correcta, pero hasta que las tasas hipotecarias realmente sigan esa tendencia, los compradores seguirán sintiendo el apretón de los costos de endeudamiento”, sostuvo Hannah Jones, economista sénior de Realtor.com.

¿Qué puede hacer el lector ante este escenario?

Quienes ya tienen contrato firmado deben bloquear (“lock”) la tasa cuanto antes, ya que una variación de 1% en su tasa puede representar decenas de miles de dólares en intereses durante el préstamo. Comparar cotizaciones entre bancos y cooperativas de crédito es la herramienta más efectiva para reducir el costo final.

Quienes aún no inician el proceso no deben asumir que con solo esperar conseguirán mejores condiciones en el futuro. Sin embargo, aunque las tasas siguen por debajo del nivel de hace un año, su trayectoria ascendente ya pesa sobre las ventas de este año.

Contexto: el mercado ya mostraba una contracción

Antes de este repunte, las tasas habían bajado brevemente a 6.43%, como efecto del acuerdo tentativo de paz entre EE.UU. e Irán. Esa mejora se revirtió con la reanudación de las hostilidades.

El precio medio de vivienda usada alcanzó un récord de $440,600 en junio, reportó Inman. Joel Kan, economista jefe adjunto de la MBA, había señalado que “las solicitudes de compra se mantienen por delante del ritmo de 2025”, impulso que corre riesgo de revertirse.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el alza en las tasas hipotecarias en EE.UU.

¿Por qué subieron las tasas hipotecarias esta semana?

La guerra con Irán elevó los precios del petróleo y las expectativas de inflación, empujando al alza el rendimiento del Tesoro a 10 años.

¿Cuánto más pagaré al mes con la tasa actual de 6.55%?

En una hipoteca típica de $350,000, la diferencia frente a 6.49% puede sumar $15-$25 mensuales, y cientos de dólares frente a tasas de años anteriores.

¿Es mejor esperar a que bajen las tasas?

No hay garantía: han subido tres semanas consecutivas y esperar puede significar perder una buena oportunidad para comprar o enfrentar precios aún más altos.

¿Qué pasó con las ventas pendientes en junio?

Cayeron 5.4% respecto a mayo, señal de que más compradores retrasan decisiones ante el costo del crédito, según la NAR.

¿La tasa de 15 años también subió?

Sí, de 5.82% a 5.93%, afectando principalmente a quienes buscan refinanciar sus créditos.

¿Qué hago si ya tengo contrato firmado?

Bloquear la tasa lo antes posible y comparar ofertas entre varios bancos antes de cerrar el préstamo.

Conclusión

Si la guerra en Irán sigue presionando los precios del petróleo y mantiene elevada la inflación, las tasas hipotecarias podrían volver al 6.75% visto hace un año, encareciendo aún más el costo de una casa propia para familias hispanas.

Las personas que actualmente tienen un crédito deben vigilar los próximos reportes de inflación y empleo, porque podrían perder la estabilidad razonable en sus mensualidades actuales y quienes buscan hacer un buen trato por una casa propia, enfrentarán menos inmuebles disponibles o con precios fuera de su alcance.

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