Los precios de la vivienda suben 1.6% en mayo y frenan a nuevos compradores

Comprar una casa en Estados Unidos sigue siendo un reto para millones de familias. En mayo, los precios de la vivienda aumentaron 1.6% respecto al año anterior, mientras las tasas hipotecarias se mantienen cerca del 6.6%, una combinación que eleva los pagos mensuales unos $120 dólares al mes y reduce las posibilidades de quienes buscan adquirir su primera vivienda.

De acuerdo con el índice S&P CoreLogic Case-Shiller y datos de Freddie Mac, el encarecimiento de las viviendas, de alrededor de 0.2% en términos mensuales ajustados, y del financiamiento sigue presionando a los compradores. Además, la escasez de casas usadas disponibles para la venta mantiene los precios al alza, pese a que las altas tasas han enfriado parte de la demanda.

Los factores de este aumento de 1.6%

Aunque las tasas hipotecarias han subido más de 0.6% desde finales de febrero, hasta ubicarse alrededor del 6.58% en la hipoteca fija a 30 años, los precios se mantienen consistentemente altos.

La razón principal es la falta de oferta. “Los precios subieron un 2.2% en los 12 meses hasta mayo, impulsados por la escasez de viviendas de segunda mano disponibles para la venta, especialmente las destinadas a quienes compran su primera vivienda”, indicó la FHFA en su comunicado más reciente. Es decir, aunque el crédito se encarece, la poca oferta de casas mantiene los precios al alza.

Además, según análisis de Bankinter y del Fondo Monetario Internacional, la subida en las tasas de interés suele moderar el crecimiento de los precios, pero no necesariamente provoca caídas inmediatas cuando la demanda supera con creces la oferta de vivienda nueva.

¿Cómo afecta este aumento a tu bolsillo?

Para una familia que busca comprar una vivienda de $400,000 dólares, un incremento de 1.6% en el precio implica pagar $6,400 dólares más por la misma casa que el año pasado. Si se suma el aumento de las tasas hipotecarias, el pago mensual puede subir de manera notable.

La FHFA ha señalado que la tasa promedio de la hipoteca a 30 años aumentó 0.60% desde finales de febrero, pasando de alrededor de 5.98% a 6.58%. Cada punto porcentual adicional en la tasa puede agregar cerca de $100 dólares al pago mensual de intereses para el comprador promedio, según estimaciones del FMI.

Esto significa que una familia que ya batallaba para conseguir aprobación de crédito ahora necesita ingresos más altos o un pago inicial mayor para calificar a la misma vivienda.

El entorno que está frenando el sueño de tener una casa propia

Las altas tasas de interés funcionan como un filtro en el mercado: limitan el acceso al crédito para compradores jóvenes y refuerzan la posición de quienes tienen más ahorro disponible. Expertos inmobiliarios explican que las alzas en las tasas de interés actúan como un filtro en el mercado inmobiliario, limitando el acceso para compradores jóvenes y fortaleciendo a inversores con mayores fondos propios.

En mercados con fuerte demanda y poca construcción nueva, los promotores trasladan parte del incremento de sus costos de financiación al precio final de la vivienda. Eso hace que el alza del 1.6% en mayo se convierta en un nuevo periodo de precios persistentemente altos, aun si las ventas se moderan.

¿Qué puedes hacer si planeas comprar vivienda en este contexto?

Aunque el escenario parece adverso, hay acciones concretas que pueden ayudarte a proteger tus finanzas:

Revisar tu presupuesto con tasas más altas : simula el pago mensual de la hipoteca con tasas cercanas al 6.5%–7% y verifica si tu ingreso aguanta esa carga sin poner en riesgo otros gastos básicos.

: simula el pago mensual de la hipoteca con tasas cercanas al y verifica si tu ingreso aguanta esa carga sin poner en riesgo otros gastos básicos. Considerar un pago inicial mayor : aportar un porcentaje más alto reduce la cantidad financiada y el impacto del aumento de tasas.

: aportar un porcentaje más alto reduce la cantidad financiada y el impacto del aumento de tasas. Explorar ayudas para compradores de primera vivienda : programas estatales y municipales pueden ofrecer tasas preferenciales o apoyo para el enganche, especialmente en áreas de Nueva York y Nueva Jersey.

: programas estatales y municipales pueden ofrecer tasas preferenciales o apoyo para el enganche, especialmente en áreas de Nueva York y Nueva Jersey. Evaluar si es momento de comprar o es mejor seguir rentando: en algunos mercados, la renta sigue siendo más barata que la compra con hipotecas caras; comparar costos mensuales de ambos escenarios es clave.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el aumento del 1.6% en los precios de la vivienda

¿Qué significa que los precios suban 1.6%?

Implica que, en promedio, las viviendas son 1.6% más caras que hace un año; no todas las zonas suben igual, pero muestra que hay una tendencia nacional al alza.

¿Por qué siguen subiendo los precios si las hipotecas están caras?

Porque hay escasez de viviendas usadas y poca construcción nueva, lo que sostiene los precios a pesar de la subida de tasas, de acuerdo con la FHFA y análisis de mercado.

¿Cómo afectan las tasas del 6.5%–6.6% a mi pago mensual?

Cada punto porcentual adicional en la tasa puede sumar alrededor de $100 dólares al mes en intereses para un préstamo típico.

¿Es mejor esperar a que bajen las tasas antes de comprar?

Depende del mercado. Si las tasas bajan, pero los precios suben más rápido, podrías terminar pagando lo mismo o más. Conviene comparar escenarios y analizar tu estabilidad laboral y de ingresos.

¿Este aumento también impacta el mercado de alquiler?

Sí. Propietarios con hipotecas más caras pueden trasladar parte de ese costo a las rentas, y quienes posponen la compra aumentan la demanda de alquiler, lo que también presiona los precios en ese segmento.

Conclusión

Si se mantienen las tasas de interés elevadas para contener la inflación y la construcción de vivienda nueva no se reactiva con fuerza, es probable que los precios de vivienda sigan elevados en los próximos meses, aunque el ritmo de crecimiento sea moderado.

Para las familias que sueñan con comprar casa, la clave es analizar su capacidad de pago con tasas más altas, buscar ayudas disponibles y revisar si el presupuesto realmente soporta una hipoteca en estas condiciones sin comprometer tus finanzas por décadas.

Sigue leyendo:

– Pese a las altas tasas, el 53% de los estadounidenses prefiere comprar casa en lugar de rentar

– Trump permitirá que la ley de vivienda asequible entre en vigor sin firmarla mientras las casas alcanzan un precio récord