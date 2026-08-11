Detienen a periodista deportivo por informar sobre el supuesto fichaje de Musiala por Galatasaray

Burhan Can Terzi, periodista deportivo de Turquía, fue detenido este lunes en Estambul y posteriomente puesto en libertad a raíz de una investigación abierta por la Fiscalía General de Bakırköy por la “presunta difusión pública de información engañosa”.

El caso está relacionado con las informaciones difundidas por Terzi acerca de un supuesto acuerdo entre el Galatasaray y Jamal Musiala. El periodista sostuvo públicamente que el club turco había cerrado el fichaje del futbolista, pese a que la entidad negó esa información.

Desde el Galatasaray se cuestionó también la reiteración de estas informaciones y se apuntó a que podían contribuir a desinformar a la opinión pública, al mantener abierta una especulación que el club ya había desmentido.

#ÖZELHABER

Gazeteci Burhan Can Terzi, Bak?rköy Ba?savc?l???'ndaki ifadesi sonras? yurtd???na ç?k?? yasa?? ?eklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimli?i'ne sevk edildi. pic.twitter.com/KrSdSgYaUt — Burak Do?an (@doganburak29) August 10, 2026

Quedó en libertad

Terzi, sin embargo, no se retractó de lo publicado. El periodista defendió la fiabilidad de sus fuentes y aseguró haber recibido información procedente de distintas fuentes que apuntaba a una posible llegada de Musiala a la concentración del conjunto turco.

El periodista también explicó que era consciente de que el Galatasaray podía salir públicamente a negar la operación. Aun así, afirmó que seguía confiando plenamente en su información y llegó a poner su propia reputación como aval de la noticia.

En el marco de la investigación, Terzi señaló posteriormente a Oktay Ercan, empresario turco y propietario del club belga Westerlo, como la persona que le habría facilitado la información sobre el supuesto movimiento de Musiala.

Las autoridades turcas trasladaron al periodista a dependencias policiales para tomarle declaración dentro de las diligencias abiertas por la Fiscalía General de Bakırköy. Tras prestar declaración, Terzi quedó en libertad, por lo que la actuación policial no implica una condena ni que el periodista permanezca actualmente detenido.

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