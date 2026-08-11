Pedri se tiñe el cabello y cumple su promesa por ganar el Mundial 2026

Fueron varios los jugadores de la selección de España que hicieron diversas promesas en caso de ganar el Mundial 2026. Pedri ha sido el último en cumplirla. El mediocampista se ha teñido el cabello de rubio.

A través de sus redes sociales, la estrella del FC Barcelona había subido un post donde se le veía con su nuevo look. Aunque luego lo borró, posteriormente volvió a compartir la imagen. “Y ahora prometo no eliminar el post”, bromeó.

El futbolista pasó de su habitual pelo oscuro para apostar por un rubio platino, prácticamente blanco, con el que ha sorprendido a sus seguidores apenas unas semanas después de proclamarse campeón del mundo.

En el carrete donde también dejó un video, muestra que el responsable del cambio fue el estilista Saúl Peregrini.

Pedri no fue el único jugador de España que hizo promesa en caso de ganar el Mundial. Su compañero de club, Gavi, se comprometió a teñirse el cabello rosa y así lo cumplió hace algunos días.

Por su parte, Cucurella, quien fue el primero en inaugurar el club de las promesas y el primero en cumplirla, se tatuó la cara del seleccionador Luis de la Fuente.

Los que faltan por cumplir promesa

En este sentido, el héroe de la final, Ferran Torres, deberá cumplir con raparse la cabeza tras marcar el gol decisivo en el minuto 106.

Lamine Yamal prometió dejarse barba y bigote durante tres semanas. Los futbolistas Borja Iglesias y Álex Baena, que todavía no han cumplido, se sumaron a la idea del tatuaje encabezada por Cucurella.

David Raya confirmó que marcaría su piel para recordar el título, aunque sin incluir el rostro del entrenador. Fabián Ruiz dejó su promesa abierta y pidió ideas a los aficionados.

Entre las promesas más inesperadas apareció la de Mikel Oyarzabal, quien aseguró que se haría socio del Athletic Club, acérrimo rival de la Real Sociedad. Equipo donde el delantero es estrella y capitán.



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