Empresas pagan hasta $100,000 mensuales por acceso anticipado a publicaciones de Trump

Más de 10 empresas, principalmente firmas dedicadas al comercio de alta frecuencia en Wall Street, ya contrataron un servicio de Trump Media que les permite recibir publicaciones de Donald Trump en Truth Social fracciones de segundo antes de que aparezcan para el público general. El acceso cuesta entre $60,000 y $100,000 al mes.

Cómo funciona el acceso rápido a Truth Social

El servicio, denominado Truth API, comenzó a operar a principios de agosto y ofrece una conexión directa con los datos publicados en Truth Social.

De acuerdo con BBC y CNN, los primeros clientes son principalmente compañías que utilizan sistemas automatizados para realizar operaciones financieras a gran velocidad.

Kevin McGurn, director ejecutivo interino de Trump Media and Technology Group, informó durante una conferencia con analistas que más de 10 clientes ya firmaron acuerdos y están pagando entre $60,000 y $100,000 mensuales.

La ventaja está en la velocidad. Las empresas reciben las publicaciones mediante una interfaz de programación de aplicaciones, o API, antes de que sean vistas normalmente por el público.

Para los sistemas de negociación de alta frecuencia, incluso diferencias de milisegundos pueden resultar relevantes al decidir cuándo comprar o vender acciones, bonos, petróleo u otros activos.

Donald Trump utiliza frecuentemente Truth Social para comunicar decisiones y anuncios sobre asuntos como aranceles, seguridad nacional y órdenes ejecutivas, temas que pueden provocar movimientos inmediatos en los mercados financieros.

“Actualmente reconocimos una cantidad modesta de ingresos procedentes de estos acuerdos”, señaló McGurn. “Creemos que esto puede convertirse en una contribución significativa y duradera”.

Trump Media también mantiene conversaciones para ofrecer Truth API a organizaciones de noticias, compañías de inteligencia artificial y grandes proveedores de infraestructura tecnológica.

El servicio genera cuestionamientos legales y éticos

La iniciativa ha provocado críticas debido a la relación entre Trump Media y el presidente.

BBC señaló que se han planteado interrogantes sobre la conveniencia de que una compañía cuya mayoría accionaria permanece vinculada a la familia de Trump pueda beneficiarse económicamente de declaraciones públicas realizadas por el propio mandatario.

Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Adam Schiff pidieron además a reguladores federales que investiguen si el modelo cumple con las leyes del mercado de valores.

“Dar acceso anticipado a las publicaciones del presidente Trump en redes sociales a firmas de Wall Street, personas adineradas y operadores de alta frecuencia erosionará la confianza de los inversionistas en la equidad básica de los mercados”, escribieron Warren y Schiff en una carta dirigida al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Paul Atkins.

Trump Media reportó pérdidas por $238 millones

El nuevo negocio aparece mientras Trump Media enfrenta importantes pérdidas financieras.

La compañía registró una pérdida de $238 millones entre abril y junio de 2026, más de 10 veces los aproximadamente $20 millones reportados durante el mismo trimestre del año anterior.

Los ingresos trimestrales fueron de apenas $1.7 millones, aunque representaron un aumento de 89% frente al mismo periodo de 2025.

Trump Media terminó el segundo trimestre con aproximadamente $2,000 millones en activos totales y cerca de $1,900 millones en activos financieros, incluyendo efectivo, inversiones de corto plazo y criptomonedas.

Truth Social también continúa teniendo una audiencia relativamente pequeña.

Según datos de Similarweb citados por CNN, registró alrededor de 261,300 usuarios activos diarios en julio, 40% menos que un año antes.

En comparación, X promedió 123.5 millones de usuarios activos diarios, casi 500 veces más.

La compañía, que todavía no ha reportado un trimestre rentable, busca ahora que Truth API se convierta en una nueva fuente permanente de ingresos mientras continúa expandiéndose hacia criptomonedas, inversiones energéticas y otros negocios.

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