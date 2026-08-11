Hermano de Angelina Jolie esperó 53 años para revelar su orientación sexual

Todavía el tema de exponer su orientación sexual sigue siendo bastante delicado para algunas personas, aunque la sociedad ya haya mostrado mucho avance en ese aspecto. Un claro ejemplo es el hermano mayor de Angelina Jolie, quien no se confesó sino hasta los 53 años.

Se trata del hermano mayor de la reconocida actriz, James Haven, quien se destaca como productor e hizo su revelación mediante una transmisión en vivo en una plataforma llamada Substack, según lo mencionado por el portal Radio Mitre.

¿Cómo fue la revelación de James Haven?

El hermano de Jolie estuvo haciendo un live curiosamente junto a su expareja, Romi Imbelli, con quien se casó en agosto de 2024 durante solamente 15 días, hasta que el matrimonio fuera anulado tras ese pequeño periodo.

“Yo, James Haven, comienzo un nuevo capítulo en mi vida. Después de muchos años de sanación por traumas infantiles, ahora soy libre de vivir la vida que creo que siempre debí vivir”, destacó el productor como preámbulo, para luego asegurar: “Soy gay“.

Lo sabía desde niño, pero mantuvo el secreto

Sobre sus etapas, tras ya estar completamente sano para revelar detalles, Haven se confesó: “Me ponía purpurina en las mejillas, me aplicaba rímel en las pestañas y, en esos momentos, me sentía mágico. En aquel entonces no tenía las palabras para explicar por qué, simplemente sabía que me hacía sentir más yo mismo”.

Para concluir, el cineasta demostró que aprendió de su situación, tras dejarle un mensaje de reflexión al resto de las personas: “Espero que puedan elegir el amor en lugar del miedo, la comprensión en lugar del juicio”.

Su exesposa reveló que fue duro para ella, pero lo apoyó

Por su parte, quien fue su esposa por 15 días y su compañera de transmisión recientemente, reveló que fue bastante fuerte para ella al enterarse porque no lo veía de esa manera.

“No quería verlo, no quería. Lo sabía y quería apoyarte y amarte. Entonces no quise creerlo porque eso significaría perderte en ese sentido, algo que no podía permitirme. Compartiremos la vida juntos. No eres mi amigo íntimo. Eres mi amor. Y resulta que eres gay“.

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