Netflix cuesta hasta $26.99 al mes: 5 plataformas gratis para dejar de pagar

El plan Premium de Netflix cuesta $26.99 al mes en 2026, que hasta $323.88 al año para una familia que decide contratarlo. El aumento en los costos de la plataforma llevó al plan con anuncios a $8.99 al mes y el Standard sin anuncios a $19.99, según la tabla de precios de la plataforma. El costo anual de un plan Standard asciende a $239.88, $24 más que la tarifa anterior.

Sin embargo, plataformas como Tubi, Pluto TV, The Roku Channel, Kanopy y Hoopla son opciones legales y gratuitas que te permiten ver películas y series sin pagar una suscripción mensual.

Para saber qué plataforma te conviene más, puedes revisar el catálogo y las condiciones de estas plataformas y si el ahorro que te ofrecen compensa los anuncios, las restricciones de contenido o una oferta de estrenos más limitada.

El ahorro existe, pero los anuncios son el precio

Las plataformas gratuitas legales operan principalmente bajo un modelo financiado por publicidad: el usuario no paga una cuota, pero verá comerciales durante las películas, series o canales en vivo. No debes confundir estas plataformas con sitios piratas que publican contenido sin licencia y pueden exponerte a ser víctima de fraudes, programas maliciosos o robo de datos.

En números fríos, la consecuencia para los hogares es clara: mantener una suscripción sin anuncios ya cuesta cerca de $20 mensuales.

Para muchas familias, esta opción es razonable porque genera un ahorro que supera los $200 al año.

Tubi ofrece películas y series sin registro obligatorio

Tubi, propiedad de Fox Corporation, permite ver películas, series, contenido original y televisión en vivo sin pagar ni ingresar una tarjeta de crédito. La plataforma ofrece contenido gratuito en alta definición en distintos dispositivos, incluidos televisores inteligentes, celulares y computadoras.

Crear una cuenta es opcional, aunque sirve para guardar títulos y continuar una reproducción. Nicole Parlapiano, directora de marketing de la plataforma, reiteró la promesa de la empresa: “Tubi no solo es gratis hoy; es gratis para siempre”.

Es una alternativa útil para quien busca películas conocidas, cine de género, series de temporadas anteriores y programación en español. El catálogo puede variar con el tiempo.

Pluto TV y Roku Channel sustituyen parte de la TV por cable

Pluto TV destaca por una amplia programación de canales en vivo organizados por noticias, películas, deportes, series y programas de entretenimiento, además de programación on demand que incluye “una variedad de canales de televisión en vivo gratis”, con películas y programas favoritos incluidos.

The Roku Channel también ofrece canales gratuitos y títulos a la carta. Además, su acceso se ha extendido sin necesidad de usar un dispositivo Roku. En febrero de 2026 representó 2.9% del uso total de streaming en Estados Unidos, frente al 2.2% de Tubi y el 2.1% de Pluto TV, según datos de Nielsen citados por BGR.

Esa diferencia importa: Roku Channel puede ser una buena primera descarga para quien quiere navegar sin pagar, mientras Pluto TV tiene un formato más enfocado a la experiencia de cambiar canales de televisión tradicional.

Qué ofrece cada plataforma:

Tubi: películas, series, TV en vivo y contenido original; registro opcional

películas, series, TV en vivo y contenido original; registro opcional Pluto TV: canales en vivo gratuitos y títulos bajo demanda

canales en vivo gratuitos y títulos bajo demanda The Roku Channel: TV en vivo y catálogo bajo demanda en dispositivos Roku, web y aplicaciones

Kanopy y Hoopla: el beneficio gratuito de la biblioteca

La tarjeta de biblioteca pública te puede dar acceso a una vía distinta: Kanopy y Hoopla. Ambas plataformas dependen de la biblioteca local o del sistema universitario afiliado; por eso el catálogo y el número de préstamos mensuales varían según la institución.

Kanopy tiene un catálogo enfocado en cine independiente, documentales, clásicos y producciones educativas. Hoopla, por su parte, agrega películas, series, audiolibros, libros electrónicos y música. En ambos casos, primero debes verificar que la biblioteca donde estés afiliado participa, crear la cuenta con el número de tarjeta y el PIN, y revisar el límite de reproducciones disponible.

A diferencia de los servicios financiados por anuncios, estas plataformas normalmente ofrecen contenido sin comerciales. Es un recurso ya cubierto por la inversión pública local y sigue siendo uno de los beneficios menos aprovechados.

Lo que debes revisar antes de cancelar tu cuenta de Netflix

Para saber si Netflix te conviene o no, depende de los hábitos de entretenimiento de cada hogar. Quien ve estrenos de Netflix o series originales cada semana quizá prefiera optar por un plan más económico. Pero quienes solo usan la plataforma de forma ocasional pueden reemplazarla por alternativas gratuitas sin perder acceso a entretenimiento diario.

Antes de cancelar Netflix, conviene:

Probar Tubi, Pluto TV y The Roku Channel durante una semana.

Consultar a la biblioteca local si ofrece Kanopy o Hoopla.

Revisar la fecha de cobro y cancelar antes del siguiente ciclo si la decisión ya está tomada.

Evitar ingresar datos bancarios en sitios que prometen contenido “gratis” sin identificar licencia o empresa responsable.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre plataformas gratuitas de streaming

¿Cuánto cuesta Netflix en 2026?

En Estados Unidos, el plan con anuncios cuesta $8.99 al mes, Standard sin anuncios $19.99 y Premium $26.99, tras el ajuste aplicado el 26 de marzo de 2026.

¿Tubi y Pluto TV son realmente gratis?

Sí. Son servicios legales financiados por publicidad; no requieren una cuota mensual ni tarjeta de crédito para comenzar a ver contenido.

¿The Roku Channel exige tener un dispositivo Roku?

No necesariamente. También puede usarse mediante aplicaciones y navegadores compatibles, aunque el acceso puede variar por dispositivo y región.

¿Cómo se usa Kanopy o Hoopla sin pagar?

Necesitas una tarjeta de una biblioteca pública o universidad afiliada. Luego se ingresa el número de tarjeta y PIN en la aplicación correspondiente.

¿Las plataformas gratuitas tienen los mismos estrenos que Netflix?

No. Su oferta suele priorizar licencias, clásicos, títulos de catálogo, canales en vivo y cine independiente, no necesariamente las novedades exclusivas de Netflix.

Conclusión

El siguiente aumento en las plataformas de streaming no tiene por qué convertirse en un gasto automático. La combinación de una biblioteca pública con dos apps financiadas por publicidad puede cubrir gran parte del consumo familiar sin sumar otra factura al presupuesto.

La clave no es sustituir Netflix con una sola plataforma, sino elegir la mezcla que entregue más entretenimiento por menos dinero y, sobre todo, que te ayude a pasar un buen rato de entretenimiento.

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