Repartidor trabaja un día en Beverly Hills y dice cuánto ganó con DoorDash y Uber Eats

Un creador de contenido decidió comprobar cuánto puede ganar un repartidor trabajando en una de las zonas más adineradas de California. Sin experiencia previa y utilizando simultáneamente DoorDash y Uber Eats, terminó la jornada con $346, aunque conseguirlos resultó más complicado de lo que esperaba.

El reto de trabajar como repartidor en Beverly Hills

El youtuber conocido como iamBrandon se trasladó a Beverly Hills, específicamente al área del código postal 90210, con una bolsa de entregas y una bicicleta eléctrica usada que había comprado por $150.

Nunca había trabajado anteriormente como repartidor para DoorDash ni Uber Eats.

Su objetivo era reunir en una sola jornada suficiente dinero para pagar la habitación de hotel más barata que pudiera encontrar esa misma noche en Beverly Hills.

El experimento comenzó de manera poco prometedora.

En su primera entrega recibió apenas $0.14 de propina. Sin embargo, conforme avanzó el día aparecieron clientes mucho más generosos.

Una de las entregas lo llevó hasta un lujoso edificio con mármol blanco, donde personal de seguridad privada lo acompañó hasta el elevador.

Poco después recibió la notificación de una propina de $35.

“Damas y caballeros, acabo de recibir una propina de $35”, reaccionó Brandon. “Eso es una locura. Es absolutamente increíble”.

Una sopa le dejó una propina de $43

La sorpresa fue todavía mayor con otro pedido: un cliente le entregó $43 de propina por llevarle un solo plato de sopa.

“Literalmente, esa podría ser la sopa más cara de todos los tiempos”, comentó Brandon al conocer la cantidad.

El youtuber documentó la experiencia en un video mientras recorría Beverly Hills en bicicleta.

Durante el trayecto pasó junto a Lamborghinis, enormes mansiones y algunas de las tiendas más costosas del mundo.

También bromeó sobre la cantidad de camionetas Mercedes-Benz Clase G que encontraba en las calles.

Pero trabajar en uno de los vecindarios más exclusivos del país no significó tener pedidos constantemente.

Brandon mantuvo activas DoorDash y Uber Eats al mismo tiempo para aumentar sus posibilidades de conseguir entregas.

Durante la jornada tuvo que enfrentar pendientes pronunciadas, largas esperas en restaurantes, equivocaciones en las rutas y problemas con su bicicleta eléctrica.

En una ocasión tomó un camino incorrecto y una entrega que debía representar un recorrido de dos millas terminó convirtiéndose en seis.

El error provocó que llegara aproximadamente 30 minutos tarde.

¿Cuánto ganó con DoorDash y Uber Eats?

Después de la hora del almuerzo llegó otro problema: pasó más de una hora sin recibir un solo pedido, pese a observar que otros repartidores continuaban recogiendo comida.

Brandon volvió a intentarlo durante el periodo de mayor demanda de la cena, hasta que su bicicleta se quedó finalmente sin batería al caer el sol.

Al terminar el experimento había ganado $346 en total. De esa cantidad, $143 correspondieron a DoorDash y $203 a Uber Eats.

La cifra le permitió cumplir su reto.

Según relató al New York Post, encontró lo que consideró la opción de hotel más barata de la zona por $310, por lo que sus ingresos del día superaron el costo de la habitación por $36.

Tras completar su primera jornada como repartidor, Brandon adelantó que pretende repetir el experimento en Hidden Hills, una exclusiva comunidad cerrada ubicada en las montañas de Santa Mónica y conocida por sus grandes propiedades y residentes famosos.



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