Trump tomó un vuelo secreto desde Turquía en medio de las amenazas de Irán, según informes

El presidente estadounidense Donald Trump abordó un vuelo secreto desde Turquía hacia Gran Bretaña tras un operativo de traslado en un camión de catering entre aeronaves, una maniobra motivada por amenazas de asesinato por parte de Irán, así reveló The Washington Post, que indicó que plan se ejecutó al finalizar la cumbre de la OTAN en Ankara.

Aunque el mandatario concluyó su participación en la cumbre abordando públicamente el Air Force One tradicional frente a las cámaras de televisión, una vez en el interior de la estructura, el presidente descendió mediante un vehículo de catering e ingresó a un avión militar C-32A de menor tamaño para realizar el trayecto hacia suelo británico, indicó el medio, que citó a un funcionario estadounidense familiarizado con la operación.

La Casa Blanca informó en primera instancia que el traslado presidencial se realizaba en el Air Force One principal. Sin embargo, los reportes difundidos por The Washington Post, basados en declaraciones de funcionarios estadounidenses y revisión de material verificado, detallaron la logística de engaño dispuesta por las autoridades de inteligencia militar.

Razones del cambio de nave y tensiones diplomáticas

El viaje a la cumbre en Turquía marcó el primer vuelo oficial de una aeronave recientemente remodelada y donada por Catar. Dicho avión generó interrogantes previas sobre costos y protocolos de seguridad. Ante las dudas por el cambio repentino de transporte, Donald Trump publicó un mensaje en la red social Truth Social antes de despegar de Ankara que fue “por nostalgia”.

El mandatario argumentó en su publicación que prefirió usar el modelo antiguo color azul claro para viajar a la base de la RAF Mildenhall en Gran Bretaña, mientras que el avión donado por Qatar realizaría una escala técnica en el mismo punto para permitir la visita del personal militar desplegado.

Las medidas de protección coincidieron con el incremento de la tensión militar en las fronteras con Irán.

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