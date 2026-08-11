Video muestra caótica escena durante tiroteo en restaurante In-N-Out de Idaho que dejó tres muertos

La Policía de Twin Falls difundió un video que muestra nuevos detalles del tiroteo ocurrido el fin de semana pasado en un restaurante In-N-Out Burger de Idaho, donde tres personas murieron y otras 10 resultaron heridas de bala.

Las autoridades destacaron especialmente la actuación de un trabajador de un comercio cercano que se enfrentó al atacante y logró distraerlo mientras varias personas intentaban ponerse a salvo.

El jefe de la Policía de Twin Falls, Matthew Hicks, calificó el episodio como una escena “violenta, aterradora y profundamente traumática” y resaltó la conducta de varias personas que intentaron intervenir o ayudar a las víctimas durante el ataque, reportó The Associated Press.

Según las autoridades, el pistolero, identificado como Chad Williams, de 24 años, se acercó en cuatro ocasiones a la ventanilla del autoservicio del restaurante y disparó desde allí. Uno de los empleados de In-N-Out murió durante el ataque.

Los disparos también alcanzaron a personas que se encontraban dentro y fuera del restaurante, en una carretera cercana y en una estación de carga para vehículos ubicada en el estacionamiento del centro de visitantes de Twin Falls.

En total, tres personas murieron y 10 resultaron heridas por disparos. Williams terminó suicidándose mientras era perseguido por la Policía. Su cuerpo fue localizado posteriormente cerca de un cañón.

El trabajador que distrajo al atacante

Uno de los momentos que más llamó la atención de las autoridades ocurrió cuando empleados de negocios cercanos escaparon hacia un sendero para alejarse del lugar del tiroteo.

Cuando Williams llegó hasta esa zona, se encontró con dos personas. Una de ellas permaneció frente al atacante con las manos levantadas y comenzó a hablarle, según muestran las imágenes difundidas por la Policía.

Ese hombre fue identificado posteriormente como Braxton Steube, empleado de una tienda Dick’s Sporting Goods que había huido del establecimiento al escuchar los disparos.

Steube explicó a KMVT-TV que intentó convencer al atacante de que no continuara disparando.

“Le dije: ‘Tengo una familia’. Le dije: ‘No tienes que hacer esto. Te diré lo que quieras. Haré lo que sea’”, relató.

De acuerdo con su testimonio, Williams parecía emocionarse durante unos instantes antes de responderle que se alejara. Posteriormente, el atacante disparó contra Steube, pero falló.

Para Hicks, la decisión del trabajador de permanecer allí y hablar con el pistolero pudo haber sido determinante para que otras personas tuvieran tiempo de escapar.

“Para ese joven, eres un héroe”, afirmó el jefe policial. Hicks agregó que su “valentía”, “serenidad” y “generosidad” probablemente dieron a otras personas el tiempo necesario para alejarse del peligro.

Varias personas intentaron detener al atacante

La Policía también reconoció la actuación de otras personas que respondieron al tiroteo.

Entre ellas se encuentra un policía estatal que estaba fuera de servicio y se encontraba dentro del restaurante cuando comenzaron los disparos. El agente intercambió fuego con Williams a través de la ventanilla del autoservicio y ordenó a los empleados que abandonaran el edificio.

Hicks calificó la actuación del agente, cuya identidad no fue revelada, como “heroica e increíble”.

También destacó a AJ James, un exagente de policía que corrió hacia el lugar después de escuchar los disparos. James resultó herido cuando intentó enfrentarse al atacante.

Las autoridades ya habían reconocido previamente a otro civil armado que respondió al fuego y logró hacer que Williams se alejara del restaurante.

De esta manera, al menos cuatro personas —entre civiles y agentes, según la información divulgada por las autoridades— intentaron confrontar al atacante o intervenir durante el episodio.

La investigación continúa

A pesar de los nuevos detalles proporcionados por las imágenes, las autoridades todavía no han determinado qué llevó a Williams a cometer el tiroteo.

La Policía continúa investigando el posible móvil del ataque y las circunstancias que precedieron a la llegada del hombre al restaurante.

Hicks señaló que lo ocurrido debía haber sido una tarde de sábado normal, con empleados comenzando sus turnos y visitantes llegando a Twin Falls para conocer la ciudad. En cambio, el lugar terminó convertido en una escena de violencia, miedo y pérdida.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Ashley Garibay, de 23 años, residente de Stockton, California; Dale Schultz, de 66 años, residente de Salt Lake City; y Christopher Claunch, de 59 años, residente de Hagerman, Idaho.

El restaurante In-N-Out de Twin Falls había abierto sus puertas en julio, como parte de la expansión de la cadena de hamburguesas en Idaho.

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