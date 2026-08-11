Yan Diomande: “Cuando te llama el Real Madrid, no puedes decir que no”

El delantero costamarfileño Yan Diomande declaró que, “cuando te llama el Real Madrid, no puedes decir que no”, después de comenzar a entrenar con su nuevo equipo, procedente del Leipzig alemán.

Fue contundente a la hora de explicar sus motivaciones para decantarse por el club blanco: “Porque es el mejor equipo del mundo. Cuando te llama el Real Madrid, no puedes decir que no. Así de simple”.

“Es el club más grande del mundo, todo el mundo quiere jugar aquí. Estoy agradecido de estar aquí, quiero compartir mi felicidad con todo el mundo y quiero participar en los éxitos del equipo”, añadió en declaraciones a Real Madrid TV.

El fichaje de Diomande se hizo oficial el 6 de agosto y el marfileño se incorporó a los entrenamientos al día siguiente, trabajando en solitario, antes de entrar de lleno en la dinámica del equipo.

“Orgulloso y feliz porque este era mi sueño. Cuando era un jugador joven, quería jugar para el equipo más grande del mundo. Ahora estoy aquí y estoy contento y orgulloso, y quiero hacer que mi familia y todo el mundo esté orgulloso de mí”, apuntó.

Diomandé revela que Mourinho ayudó en su fichaje al Real Madrid

Además, hizo referencia a una conversación con Jose Mourinho que le ayudó a elegir destino: “Quiero darle las gracias al entrenador porque tuvimos una conversación antes y gracias a él estoy aquí, además de gracias al club. Estoy feliz, gracias por este fichaje. Gracias al club y al entrenador por creer en mí”.

Diomande sigue adaptándose a la dinámica del equipo y no está entre los convocados para el trofeo Teresa Herrera, contra el Deportivo de La Coruña, previsto para este miércoles 12 de agosto.

“Es diferente, aquí es más duro. Es normal, porque es un club más grande. Tienes que trabajar más duro que en otros clubes para ser el mejor del mundo. Es lo que estoy intentando hacer”, resumió.

“Siempre es bueno tener grandes jugadores en el vestuario, aprendes de ellos. Los veía de pequeño en la televisión y hoy compartimos el mismo vestuario. Es increíble. Soy un poco tímido a la hora de hablar, pero quiero ayudar al equipo a tener muchos éxitos juntos”, terminó.

Sigue leyendo:

Luis Díaz mandó mensaje tras devastador terremoto en Colombia: “Mi corazón está con ustedes”

Trump sale en defensa de Infantino: “Sustituirle sería un terrible error”