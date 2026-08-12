Camilo anuncia nuevo álbum, tour y una esperada fecha en Nueva York

Camilo ya tiene la cuenta regresiva en marcha. El cantante colombiano anunció que “Para Cuando Sean Mayores”, su próximo álbum de estudio, llegará el 9 de septiembre, y también reveló las fechas del tour que acompañará este lanzamiento. Entre ellas destaca una cita muy esperada en Nueva York el 17 de octubre.

La nueva producción llega más de dos años después de “Cuatro”, álbum que publicó en mayo de 2024 y que incluyó canciones como “Una Vida Pasada”, junto a Carín León, y “PLIS”, colaboración con su esposa, Evaluna Montaner.

Desde entonces, Camilo ha presentado algunos lanzamientos puntuales. En noviembre de 2025 estrenó “Navidad en Cada Esquina” junto a Evaluna, mientras que en octubre de ese mismo año colaboró con Vanesa Martín en “Maldita Mudanza”.

Un álbum pensado para sus hijas

“Para Cuando Sean Mayores” tiene un componente íntimo que traspasa una nueva colección de canciones. El proyecto está dedicado a sus hijas, Índigo y Amaranto, y su título apunta precisamente al momento en que ambas sean adultas y puedan mirar hacia atrás para descubrir lo que su padre quiso dejarles a través de la música.

Por ahora, Camilo ha mantenido bajo reserva buena parte del contenido del álbum. Todavía no se conoce el listado completo de canciones ni está claro si los mensajes dedicados a sus pequeñas tendrán una relación directa con alguno de los temas.

Otra incógnita tiene que ver con Evaluna. La pareja ha compartido varias canciones a lo largo de los años, por lo que la posibilidad de que la artista venezolana aparezca nuevamente en un proyecto de su esposo seguramente estará entre las preguntas de sus seguidores.

Nueva York, una de las paradas de su gira

El lanzamiento llegará acompañado por el “Para Cuando Sean Mayores TOUR”, que ya contempla presentaciones en Estados Unidos, Sudamérica, México y Puerto Rico.

Y si hay una fecha que los seguidores de Camilo en Estados Unidos deberán marcar en el calendario es el 17 de octubre, cuando el colombiano se presentará en Nueva York como parte de esta nueva etapa.

Eso sí es seguro, el recorrido todavía no está cerrado. El propio artista ha avisado a “La Tribu”, como llama a sus seguidores, que el cartel de la gira “va a crecer muy pronto”, por lo que todavía podrían sumarse más ciudades y conciertos.

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