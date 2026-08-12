Chileno Alexis Sánchez llega a la MLS como refuerzo de CF Montreal tras 18 años en Europa

La MLS sigue siendo el destino predilecto de los futbolistas para su “último baile”. El delantero chileno Alexis Sánchez ha sido el último inquilino en aterrizar en la Major League Soccer como refuerzo del CF Montreal.

El pasado martes, el club canadiense le dio oficialmente la bienvenida en redes sociales. Sánchez llegó como agente libre tras un periplo con el Sevilla de LaLiga de España.

¡Bienvenido, Alexis! ??



Le CF Montréal fait l'acquisition d’Alexis Sánchez à titre de joueur désigné >>> https://t.co/T9omkYtJPQ



CF Montréal signs Alexis Sánchez as a Designated Player >>> https://t.co/NL1Jus33ID



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Con los andaluces anotó cuatro goles en 30 partidos. El veterano de 37 años firmó por el resto de la campaña 2026, que finaliza en diciembre, y para el tramo acortado de 2027, que se disputará entre febrero y mayo.

No obstante, la franquicia canadiense se reservó una opción de alargar el contrato para la temporada 2027-2028.

Alexis ya ofreció sus primeras declaraciones como futbolista del CF Montreal. “Estoy muy contento de unirme al CF Montreal y asumir este nuevo reto”, dijo en un comunicado del equipo canadiense.

“Agradezco al club la confianza que ha depositado en mí y tengo muchas ganas de poner mi experiencia al servicio del equipo para que podamos alcanzar nuestros objetivos y crear momentos inolvidables para nuestros aficionados”, expresó.

Sánchez se convierte en el mayor fichaje mediático para el CF Montreal desde la contratación de Didier Drogba en la temporada 2015-2016.

Los canadienses nunca han alcanzado una final de la MLS y actualmente ocupan la penúltima posición de la Conferencia Este, con 16 puntos en 18 jornadas. Tampoco obtuvieron la plaza para la Leagues Cup, el torneo conjunto entre la MLS y la liga mexicana que se disputa hasta el 6 de septiembre.

Por su parte, Sánchez sale del fútbol europeo tras 18 años conquistando países y clubes como Udinese, FC Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán y Olympique de Marsella.

En su palmarés destaca un título de LaLiga española con el FC Barcelona (2013) y dos de la italiana con el Inter de Milán (2021 y 2024).

Sánchez fue la estrella y referencia en ataque de la mejor generación de la selección chilena. Fue doble campeón de la Copa América en 2015 y 2016.

El atacante también ostenta los récords de más partidos jugados con la selección chilena (168) y goles convertidos (51).

Su llegada a la MLS se suma a la de otras figuras esta temporada como Robert Lewandowski (Chicago Fire) y Antoine Griezmann (Orlando City).



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