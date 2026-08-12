Chucky Lozano admite que cayó en depresión tras no jugar en Mundial 2026

Hirving “Chucky” Lozano admitió que no estar en el Mundial 2026 lo llevó a pasar por un proceso de depresión tras no formar parte del equipo.

Lozano quedó fuera de la selección de México en la Copa del Mundo tras quedarse sin jugar en el San Diego FC de la MLS.

“No me arrepiento. Claro que me dolió, caí en depresión, pregúntale a mi esposa, igual lo disfruté, lo viví como aficionado. Siempre voy a apoyar a la selección sea de esa parte o de este lado. Lo disfruté mucho”, dijo en entrevista con ESPN.

El futbolista mexicano contó que vivió el Mundial como fanático y siempre le deseo el éxito al Tri de Javier Aguirre.

“Lo disfruté, lo viví como aficionado. Siempre voy a apoyar a la Selección, sea de este o de aquel lado. Felicité a mis compañeros porque tengo un grupo con algunos de ellos ahí. Hicieron un gran trabajo y siempre, en cada partido, los apoyé. Les deseé siempre lo mejor”, explicó.

San Diego FC has loaned winger Hirving Lozano to the LA Galaxy through the 2026 season.



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Chucky Lozano habló con Javier Aguirre sobre el Mundial

Lozano relató que tuvo una conversación con Javier Aguirre sobre la decisión de quedarse fuera del equipo y la decisión que tomó en su carrera.

“La verdad es que fue una plática sumamente bonita (con Javier Aguirre). Creo que él entendía perfectamente la situación. Solo me comentó que estaba de acuerdo con lo que yo había decidido y que sentía feo por mi ausencia, pero comprendió que era una decisión importante para mí. Él tiene la virtud de hablarte derecho y de frente. Fue una sorpresa para mí, porque veía las cosas de otra manera, y me apoyó mucho”, comentó.

El Chucky comenzará una nueva era en el LA Galaxy tras pasar la etapa polémica con el San Diego. El mexicano espera estar en consideración para el equipo venezolano, aunque aún no ha hablado con Rafa Márquez.

“No, la verdad es que no. Con Rafa no he tenido una plática. Pienso que primero quiere ver cómo estoy, cómo me encuentro futbolística y físicamente, y sobre eso decidirá si estoy apto para ir a la Selección”, explicó.

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