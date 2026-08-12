Circle K ofrecerá hasta 40 centavos de descuento por galón de gasolina este jueves

Los conductores que tengan una cuenta de Circle K Inner Circle Rewards podrán ahorrar hasta 40 centavos por galón de combustible este jueves 13 de agosto, como parte de una promoción especial disponible durante todo el día en miles de estaciones participantes.

Cómo obtener el descuento en gasolina

La promoción forma parte del Inner Circle Fuel Day de Circle K y estará vigente desde las 00:01 hasta las 23:59, hora local, del jueves 13 de agosto.

Los miembros del programa Inner Circle Rewards podrán recibir un descuento de hasta 40 centavos por cada galón de combustible comprado en más de 5,000 estaciones participantes de Circle K.

Para aplicar el ahorro, los clientes deberán ingresar en el surtidor o en la caja el número de teléfono asociado con su cuenta de Inner Circle.

Una vez identificado el usuario, el descuento correspondiente podrá aplicarse a la compra de combustible.

La compañía señala que la promoción llega en un momento en que muchas familias se preparan para el regreso a clases y buscan reducir algunos de sus gastos cotidianos, incluido el costo de llenar el tanque.

Los clientes pueden revisar cuáles estaciones participan mediante la app móvil de Circle K o consultando la página oficial dedicada al Inner Circle Fuel Day.

La membresía de Inner Circle es gratuita

Quienes todavía no formen parte del programa pueden registrarse sin costo. Para hacerlo, es necesario descargar la aplicación de Circle K y crear una cuenta.

También existe la opción de comenzar el proceso de inscripción enviando la palabra JOIN por mensaje de texto al número 25050.

Inner Circle ofrece diferentes promociones y beneficios a sus miembros, y Circle K ya prepara nuevos cambios para el programa.

A partir del 2 de septiembre, la compañía incorporará nuevas formas de acumular beneficios y ahorrar, entre ellas descuentos en combustible que podrán alcanzar hasta $1 por galón.

Estas modificaciones forman parte de una actualización más amplia del programa de recompensas con la que Circle K pretende ofrecer incentivos durante todo el año, más allá de eventos especiales como el Fuel Day.

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