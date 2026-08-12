Danna desmiente conflicto con Kenia Os: “No tengo ningún problema con ella”

La cantante Danna puso fin a los rumores de que existen conflictos con sus colegas Kenia Os y Belinda. En un encuentro con la prensa, la artista hizo un llamado para poner fin a este tipo de rumores que causan ataques en redes sociales contra las artistas femeninas.

“Creo que estamos en momentos de mucho odio en general; creo que hay que enfocar la energía. Yo estoy enfocada en enfocar mi energía en el trabajo, las cosas positivas; como lo dije la última vez, el odio no es algo en lo que yo sea partícipe, nunca lo he sido, nunca he sido fan de polémicas”, expresó ante los medios de comunicación.

Danna ahondó con respecto al daño que causan este tipo de especulaciones. “Hay muchas especulaciones y ataques sobre especulaciones. Las colaboraciones nacen, a veces salen, a veces no, y no por eso hay alguien mejor que otro. No denigremos ni pongamos la carrera de nadie en duda. Yo creo que todas estamos haciendo nuestra lucha; lo dije, todas tenemos espacio y es importante ser más conscientes de lo que sucede”, dijo la intérprete.

Con respecto a Kenia Os, la cantante aseguró que no existe ningún conflicto con la cantante y también youtuber ni con Belinda. No tengo ningún problema con ella. Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien y nada, muchísimo éxito a todas, no solamente a ella, a todas las que estamos en la lucha de ser escuchadas”, aclaró.

Estas declaraciones llegan pocos días antes del lanzamiento de “Dolce Vitta”, el nuevo tema de Belinda con Danna, el cual verá la luz el próximo 27 de agosto. Al hablar sobre su nuevo tema, la artista aseguró que en el pasado solo hubo problemas “administrativos”.

“Para mí, esta colaboración me tiene muy contenta; trabajar con Beli, como lo dije, es increíble. Esto sale el 27 de agosto y, pues, creo que eso: enfocar la energía en donde va y creo que la verdad te hace libre. Entonces, lo que sea que haya pasado, lo sabemos nosotras tres también; fueron problemas administrativos”, aclaró.

Los rumores sobre conflictos entre Danna, Kenia Os y Belinda surgieron luego de que Belinda ofreció una entrevista para la revista Vogue. En esta conversación, mencionó su colaboración con Danna asegurando que en México “nunca se han juntado dos pop stars para hacer música”. Este comentario enfureció a los fans de Kenia Os, quienes le recordaron la canción “JACKPOT” que Belinda y Kenia Os lanzaron juntas.

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