Shakira invita a Danna para el último de sus conciertos en el estadio GNP Seguros de México

La cantante colombiana Shakira está por terminar su serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’. La estrella colombiana cerrará su paso por la capital azteca con un total de 12 conciertos en este importante recinto. Es por eso que Shakira decidió invitar nuevamente al escenario a la cantante mexicana Danna, quien la acompañó hace unos días en uno de sus conciertos.

Shakira anunció que Danna cantará con ella en el último concierto de su gira en Ciudad de México para interpretar juntas la canción ‘Soltera’, un tema en el que Danna participó en el video musical.

Shakira recurrió a sus historias de Instagram para hacer este anuncio a sus seguidores. “¡Hola mi gente! Ya se acerca la fecha para el concierto número 12 en Ciudad de México, imagínense: ¡12 conciertos en el estadio GNP! Esta será mi última fecha en el estadio GNP, ha sido una experiencia realmente inolvidable cantar para ustedes”, comenzó diciendo Shakira en su publicación.

Shakira aseguró que invitará a Danna a acompañarla en su concierto del 18 de septiembre para despedirse “por lo alto” de la ciudad.

“Gracias por todo lo que me han dado y yo me quiero despedir por lo alto, así que voy a invitar a Danna a que me acompañe ese día a cantar Soltera, esa canción que ustedes tanto apoyaron. Los quiero mucho y nos vemos. ¡Qué ganas de estar ahí este 18!”.

Tras el anuncio, Danna respondió con emoción a la invitación de Shakira. “¡Qué rico compartir escenario una vez más! ¡Te quiero, ‘Shaki’! Nos vemos el 18 en el Estadio GNP”, escribió en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Las próximas fechas de la gira de Shakira en Latinoamérica son:

11 de septiembre: Estadio Cuauhtémoc, Puebla (México)

18 de septiembre: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

24 de septiembre: Estadio Luis “Pirata” Fuente, Veracruz (México)

26 de septiembre: Estadio Olímpico, Santo Domingo (República Dominicana)

25 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

1 de noviembre: Vive Claro, Bogotá (Colombia)

8 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

8 de diciembre: Estadio Velez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

