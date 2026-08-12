Departamento de Estado crea grupo de trabajo para frenar turismo de maternidad

El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo oficial la creación de la Fuerza de Tarea para la Prevención del Turismo de Nacimiento, que tiene como fin frenar el uso de visados de no inmigrante por parte de extranjeros que viajan a territorio estadounidense únicamente para dar a luz y dar la ciudadanía a sus hijos.

En consecuencia, se anunció la revocación de más de 600 visas a nivel mundial, así lo indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Detalles de la modalidad de trabajo del grupo

El nuevo equipo especial trabaja de manera coordinada con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recopilando y analizando historiales de viaje. De acuerdo con el departamento, la investigación busca desmantelar a los intermediarios que convirtieron esta práctica en un negocio lucrativo.

Estos facilitadores operan bajo la fachada de parteras, “doulas” o asesores de bienestar, ofreciendo paquetes que incluyen preparación para entrevistas de visados, arreglos de hospitalización e incluso la falsificación de documentos médicos, precisó el organismo.

En sus promociones por internet, estas redes atraen a los clientes bajo la promesa de una “ciudadanía automática” y de garantizar “un futuro sin fronteras”, detalló el Departamento de Estado.

Casos detectados de fraude migratorio

Las evaluaciones de la Oficina de Asuntos Consulares en embajadas y consulados expusieron diversos patrones de engaño. Un caso documentado involucra a una pareja que utilizó conferencias de negocios y viajes de compras como fachada para dar a luz a dos niños en EE.UU., ocultando la existencia del primer hijo al tramitar su segundo visado.

Asimismo, el departamento señaló que una funcionaria de un gobierno extranjero, cuyo país no se dio a conocer, solicitó un visado oficial por una semana, pero permaneció tres meses en el país para tener a su bebé. En otro hecho registrado, una viajera declaró que iría de vacaciones a Orlando, pero se trasladó a Los Ángeles, donde dio a luz cinco días después de ingresar al país.

Consecuencias legales y sanciones permanentes

El Departamento de Estado advirtió que distorsionar intencionalmente el motivo de viaje causa la inelegibilidad permanente para obtener un visado o ingresar a Estados Unidos. Las autoridades reiteraron que continuarán ejerciendo sus facultades legales para cancelar visados en cualquier fase del proceso.

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