Elon Musk construirá la fábrica de chips más grande del mundo, del tamaño de 1,736 campos de fútbol

Elon Musk prepara uno de sus proyectos industriales más ambiciosos: una gigantesca planta de semiconductores en Texas que tendrá más de 100 millones de pies cuadrados y que, de completarse como está previsto, se convertiría en el edificio más grande del mundo.

Una fábrica para Tesla y SpaceX

El complejo, denominado Terafab, será construido en Grimes County, Texas, y funcionará como una instalación conjunta para Tesla y SpaceX.

De acuerdo con UNILAD, el edificio ocupará una superficie equivalente a aproximadamente 1,736 campos de fútbol americano, incluyendo las zonas de anotación.

La magnitud del proyecto superaría ampliamente a otras instalaciones industriales.

Yahoo Finance señala que Terafab tendría más de cinco veces el tamaño del New Century Global Center de Chengdu, China, considerado actualmente uno de los edificios más grandes del mundo con unos 18.9 millones de pies cuadrados.

También dejaría atrás a la fábrica de Tesla en Texas, cuya superficie ronda los 10 millones de pies cuadrados.

Musk describió el proyecto en X con una frase contundente: “Terafab Texas será, por mucho, el edificio más grande y valioso de la Tierra. Y será increíblemente hermoso”.

En otra publicación aseguró que el objetivo es crear una especie de ciudad de ciencia ficción.

Qué producirá Terafab

La instalación estará enfocada en la fabricación de semiconductores avanzados y reunirá en un mismo lugar la producción, empaquetado y prueba de dispositivos de lógica y memoria.

SpaceX explicó que la intención es reducir la brecha entre la oferta actual de chips y la enorme demanda futura de capacidad informática.

Según la compañía, las necesidades combinadas de Tesla y SpaceX podrían superar 1 terawatt de capacidad de cómputo, una cifra que consideran significativamente mayor que la oferta global disponible actualmente.

Los chips producidos en Terafab estarán destinados, entre otros usos, a los robots humanoides Optimus de Tesla, los vehículos autónomos Cybercab y futuros centros de datos espaciales de SpaceX.

“La instalación será una fábrica avanzada de semiconductores que cerrará la brecha entre el suministro global actual de chips y la demanda informática del futuro”, explicó SpaceX.

Inversión de más de $16,800 millones

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que la primera fase representa una inversión de capital superior a $16,800 millones y generará alrededor de 3,000 nuevos empleos.

Texas también otorgará a SpaceX una subvención de $30 millones mediante el Texas Enterprise Fund.

El proyecto calificará además para beneficios del programa Texas Jobs, Energy, Technology, and Innovation, conocido como JETI.

Yahoo Finance reportó que se han presentado ocho solicitudes de incentivos fiscales relacionadas con el proyecto.

Entre las peticiones se incluyen reducciones en impuestos sobre propiedades durante periodos de hasta 10 años por cada fase.

El proyecto también ha generado inquietud entre algunos habitantes de Grimes County.

Según Yahoo Finance, cientos de residentes participaron en una reunión local para expresar preocupaciones relacionadas con los incentivos fiscales y la transparencia del desarrollo.

Abbott defendió la inversión al señalar que Texas es donde las grandes ideas crecen aún más,, y calificó Terafab como un proyecto pionero para aumentar la producción estadounidense de chips.

La nueva planta se sumará a otras operaciones de Musk en Texas, incluyendo la sede de SpaceX en Starbase y la fábrica de Starlink en Bastrop.

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