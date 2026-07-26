Elon Musk pierde $600,000 millones en un mes por caída en acciones de SpaceX

La fortuna de Elon Musk sufrió una caída histórica en pocas semanas, impulsada principalmente por el desplome de las acciones de SpaceX después de su debut bursátil y por una fuerte baja de Tesla.

Sin embargo, la cifra corresponde a una pérdida patrimonial estimada en el mercado, no a dinero retirado de sus cuentas.

La euforia por SpaceX duró pocas semanas

SpaceX realizó el 12 de junio de 2026 la mayor oferta pública inicial registrada hasta ahora.

Sus acciones fueron colocadas inicialmente a $135 y comenzaron su primera jornada de cotización en $150, antes de subir hasta niveles cercanos a $225 durante los días de mayor entusiasmo.

El 16 de junio, las acciones cerraron en $201.80 y la capitalización bursátil de la compañía alcanzó un máximo de $2.64 billones.

Ese impulso llevó temporalmente la fortuna estimada de Musk a alrededor de $1.45 billones, según datos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg citados por Yahoo.

La situación cambió rápidamente.

Para el cierre del 23 de julio, los títulos de SpaceX habían caído hasta $118.24, lo que representó una disminución del 41.41% frente al máximo del 16 de junio.

Su capitalización se redujo a aproximadamente $895,240 millones, eliminando más de $1 billón de valor de mercado.

24/7 Wall St. reportó que las acciones llegaron a cotizar alrededor de $113, aproximadamente un 50% por debajo de su máximo posterior a la salida a bolsa y un 16% por debajo del precio original de colocación.

Entre los factores que presionaron a la compañía estuvieron el retraso de un lanzamiento de Starship el 16 de julio, la pérdida del entusiasmo inicial por la oferta pública y una reevaluación general de las valoraciones relacionadas con la inteligencia artificial.

Tesla también golpeó el patrimonio de Musk

La caída de SpaceX coincidió con un fuerte retroceso de Tesla.

El fabricante de vehículos eléctricos informó ingresos de $28,240 millones durante el segundo trimestre, un 7.10% por encima de las estimaciones, además de un récord de 480,126 vehículos entregados.

No obstante, las ganancias decepcionaron al mercado.

El beneficio ajustado por acción fue de $0.33, frente a una expectativa de $0.5367, una diferencia negativa del 38.51%.

Los ingresos operativos disminuyeron un 56.88% frente al mismo periodo del año anterior, hasta $398 millones, mientras que el margen operativo se situó en apenas 1.4%.

El flujo de efectivo libre fue negativo en $1,090 millones y el gasto de capital aumentó un 141.81%, hasta $5,790 millones.

Los gastos operativos también crecieron un 47%, hasta $4,350 millones, debido en parte a las inversiones de Tesla en inteligencia artificial, robotaxis, el robot Optimus y el sistema Dojo.

Las acciones de Tesla cerraron el 23 de julio en $319.69, después de caer un 14.52% durante esa jornada.

En un mes acumulaban una baja del 16.23% y en lo que iba del año retrocedían un 28.91%.

Una pérdida patrimonial, no dinero en efectivo

Bloomberg estimó la fortuna de Musk en aproximadamente $718,800 millones al cierre de una de las jornadas citadas por 24/7 Wall St., mientras que Yahoo la ubicó cerca de $738,000 millones el 23 de julio.

Esto significa que entre $600,000 millones y $700,000 millones de su riqueza en papel desaparecieron en alrededor de cinco semanas.

Aun así, Musk continuaba siendo la persona más rica del mundo, con una ventaja estimada de unos $650,000 millones sobre el segundo lugar.

La pérdida no se ha materializado mediante la venta de acciones.

La mayor parte de la riqueza de Musk está vinculada a sus participaciones en Tesla y SpaceX, por lo que su patrimonio puede aumentar o disminuir rápidamente conforme cambia el precio de ambas compañías.

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