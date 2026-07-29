Elon Musk lanza X Money con 6% de rendimiento y 3% de reembolso: quién puede acceder

Elon Musk anunció este 28 de julio el lanzamiento de X Money, un nuevo servicio financiero que ofrece un rendimiento anual de 6% sobre el dinero depositado y 3% de reembolso en compras elegibles con su tarjeta de débito Visa. La plataforma comenzó a operar este martes, aunque de momento el acceso es limitado y está disponible únicamente por invitación para usuarios con una suscripción de pago en X.

Además, hay una particularidad en la forma en la que opera esta plataforma: X Money no es un banco. Los servicios bancarios son proporcionados por Cross River Bank, por lo que si recibiste una invitación y te interesa abrir una cuenta, primero es conveniente entender cómo funciona el servicio, qué requisitos exige y bajo qué condiciones están protegidos los fondos.

El rendimiento que promete X Money luce más que competitivo en el mercado: Una familia que mantenga $10,000 guardados en X Money podría ganar hasta $600 al año en intereses, casi 16 veces más que el rendimiento promedio de una cuenta de ahorros tradicional.

Lo que realmente ofrece la nueva ‘billetera’ de X

X comenzó a distribuir X Money el 25 de junio de 2026 entre un grupo reducido de suscriptores con cuenta Premium+, y cuatro días después, la app se extendió a un grupo más amplio de usuarios verificados.

Dhruv Batura, quien dirige el producto, describió el primer lanzamiento como deliberadamente pequeño, “pensado para detectar problemas antes de una expansión mayor”. El día del estreno, un usuario probó el sistema enviándole $25 dólares a Musk, quien confirmó públicamente haber recibido el pago.

El producto funciona como una billetera en dólares dentro de la aplicación X, donde el usuario puede recibir depósitos directos, enviar dinero a cualquier @usuario y gastar con una tarjeta Visa débito metálica con su nombre de usuario grabado.

¿Quién administra el dinero de los usuarios de X Money?

Este es el dato relevante para la gente que se incorpora a X Money: la red social X no tiene licencia bancaria. El dinero depositado se guarda físicamente en Cross River Bank, una institución con sede en Nueva Jersey que desde hace una década funciona como el respaldo bancario de numerosas aplicaciones fintech.

Esto implica que la protección estándar de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) cubre hasta $250,000 por persona, el mismo límite que en cualquier banco tradicional.

El número de los $10 millones que genera confusión

Sin embargo, X promociona una cobertura de hasta $10 millones. La diferencia radica en que ese beneficio solo aplica para suscriptores de Premium+ y proteger esa cantidad tiene un costo de $395 dólares al año. La cobertura funciona desde el llamado X Cash Sweep Program, que distribuye el dinero entre una red de bancos socios, manteniendo cada porción por debajo del límite de $250,000 para que quede completamente asegurada.

Según Benji Taylor, jefe de diseño de X y xAI, los depósitos se mantienen “en Cross River y en otras instituciones aseguradas por la FDIC”. De esta forma, si un banco socio quiebra, el dinero está a salvo. Pero, si la propia aplicación X Money colapsa, esa garantía no aplica.

Por qué debes tener cuidado con el rendimiento de 6%, no solo entusiasmo

Las mejores cuentas de ahorro de alto rendimiento en el país rondan entre 4.5% y 5%, según Fortune, mientras el promedio nacional apenas llega a 0.38%. La tasa de referencia de la Reserva Federal se ubica entre 3.5% y 3.75%, lo que deja al 6% de X Money un 2.25% por encima de lo que un banco puede sostener con márgenes normales de interés.

Sin embargo, ese 6% no sale de las ganancias normales de un banco. X lo paga con el dinero de las suscripciones Premium+, las comisiones que cobra por transacciones y su propio interés en atraer usuarios a la plataforma. Para una familia que busca conseguir el mejor rendimiento posible por sus ahorros, esto no es una garantía a largo plazo, sino una oferta de lanzamiento que la empresa puede recortar cuando lo decida.

De hecho, la senadora Elizabeth Warren, integrante de mayor rango del Comité Bancario del Senado, envió una carta a Musk el 14 de abril de 2026 exigiendo explicaciones sobre cómo X Money “generaría ingresos suficientes para pagar ese rendimiento”.

Warren también recordó que hay un historial de sanciones de la FDIC contra Cross River Bank y pidió que la empresa aclare de manera concreta que el seguro no protege a los clientes si X Money, y no el banco, es quien falla. Hasta ahora, no se han hecho públicas las respuestas.

¿Qué puede hacer el usuario antes de confiar en X Money?

Tratar el 6% como una promoción , no como una tasa garantizada a largo plazo, ya que X puede reducirla en cualquier momento.

, no como una tasa garantizada a largo plazo, ya que X puede reducirla en cualquier momento. Verificar el límite real de cobertura : solo Premium+ accede a la cobertura de hasta $10 millones; una cuenta regular tiene como límite de $250,000.

: solo Premium+ accede a la cobertura de hasta $10 millones; una cuenta regular tiene como límite de $250,000. Confirmar disponibilidad en su estado : el servicio opera en 41 estados y Washington D.C., pero Nueva York y Massachusetts siguen fuera mientras se completan aprobaciones regulatorias.

: el servicio opera en 41 estados y Washington D.C., pero siguen fuera mientras se completan aprobaciones regulatorias. No mover todos los ahorros de golpe: mantener una porción en un banco tradicional asegurado mientras se evalúa el desempeño real del producto.

El vacío regulatorio que debes tomar en cuenta

Adicionalmente, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), la agencia federal que normalmente supervisaría un producto de pagos como este, fue casi desmantelada en 2025 bajo la gestión del director interino Russ Vought, un proceso en el que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk tuvo participación documentada.

Sin ella, la supervisión efectiva de X Money quedó en manos de reguladores estatales y de las condiciones que la FDIC imponga a Cross River Bank. Esta regulación importa tanto como el atractivo número del 6%.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el lanzamiento de X Money

¿Qué es X Money exactamente?

Es una billetera digital dentro de la app X que permite recibir depósitos directos, enviar dinero a otros usuarios y gastar con una tarjeta Visa de débito, ofreciendo 6% de interés y 3% de reembolso.

¿X Money es un banco?

No. X no tiene licencia bancaria; el dinero de los usuarios se guarda en Cross River Bank, una institución autorizada de Nueva Jersey.

¿Cuánta protección FDIC tiene mi dinero en X Money?

Una cuenta estándar tiene $250,000 de cobertura. Los suscriptores Premium+ pueden cubrir hasta $10 millones mediante el programa de distribución entre bancos socios con costo adicional.

¿Puedo usar X Money si vivo en Nueva York?

Todavía no. El servicio está disponible en 41 estados y Washington D.C., pero Nueva York y Massachusetts, entre otros, esperan aprobación regulatoria.

¿El 6% de interés es permanente?

No hay garantía. Analistas señalan que la tasa está muy por encima de lo que los bancos pueden sostener con márgenes normales, por lo que funciona como promoción de lanzamiento.

¿Cuánto cuesta acceder a los beneficios completos?

La suscripción Premium+, que habilita la cobertura de $10 millones, cuesta $395 dólares al año.

Conclusión

X Money puede resultar atractivo para quienes buscan sacar el máximo provecho a sus ahorros, pero su sostenibilidad depende de decisiones que Musk todavía no ha explicado públicamente ante el Senado.

Si la presión regulatoria de Warren avanza o si la promoción del 6% se ajusta a la baja, miles de usuarios podrían verse obligados a mover su dinero con poco tiempo de antelación. La recomendación práctica es simple: disfrutar el beneficio mientras dure, pero sin depender de él como base para planear el futuro financiero de la familia.

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