Elon Musk promete una versión de “The Odyssey” con IA que será “históricamente exacta”

El magnate tecnológico Elon Musk aseguró que su plataforma de IA Grok Imagine realizará una adaptación “históricamente precisa” de “The Odyssey” de Homero. Esta afirmación la hizo días después del estreno de la adaptación del director Christopher Nolan sobre esta épica historia griega, la cual ha tenido un enorme éxito de taquilla.

A través de su red social X, Musk hizo el anuncio sobre la adaptación hecha con IA. “Antes de que termine este año, Grok Imagine producirá una película completa de “The Odyssey” que será históricamente precisa y fiel al arte de Homero”, escribió.

Además, el dueño de Tesla y X compartió un clip de tres minutos creado por un usuario de la red social que afirmaba que había sido generado por Grok Imagine, mostrando una escena entre Odiseo y la ninfa Calipso.

Musk ha criticado abiertamente la elección del elenco de “The Odyssey” de Nolan, asegurando que no corresponde con las características históricas de los personajes que forman parte de esta epopeya griega.

El magnate criticó que Nolan haya elegido a la actriz afromexicana Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya. Su queja básicamente radica en que Nyong’o es negra y por ende no debe representar a Helena de Troya, un personaje mítico que históricamente ha sido representado como una mujer blanca.

Musk criticó también la elección del actor trans Elliot Page como Sinon, afirmando que “[Nolan] quiere los premios” y que “[él] ha perdido su integridad”.

A pesar de las críticas por la elección del casting, “The Odyssey” ha tenido un enorme éxito de taquilla en su fin de semana de estreno. La megaproducción de Nolan recaudó $264 millones de dólares estadounidenses en la taquilla mundial durante su primer fin de semana.

Previo al estreno, Nolan se refirió a las críticas que ha recibido por la licencia creativa que se tomó para la película. “Estas conversaciones que tienen lugar antes de que la gente vea la película siempre son irrelevantes, porque quienes las mantienen aún no saben qué es la película en realidad”, dijo Nolan en una entrevista.

El hecho de que Elon Musk proponga una película hecha enteramente con IA aviva el debate sobre la ética en el uso de esta herramienta para reemplazar a los humanos, tanto actores como equipo técnico. Diversos directores y miembros de Hollywood han expresado su rechazo al uso de la inteligencia artificial, ya que consideran que no hay garantía de que se respeten los derechos de autor del arte con el cual se entrenan estas herramientas.

Nolan es uno de los directores que se ha pronunciado en contra de la inteligencia artificial. “La idea de que reemplace por completo a los seres humanos y la creatividad humana me parece un disparate. Nunca he visto una tecnología que haya sido adoptada con tanto éxito por Wall Street, los inversores y las empresas tecnológicas, y que el público haya rechazado tan rotundamente”, dijo Nolan.

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