“La Casa de los Famosos México 4” estuvo llena de conmoción con la salida de Fede Vigevani

Una de las cosas más difíciles en la vida son las despedidas y, aunque ha pasado poco tiempo desde que inició “La Casa de los Famosos México 4”, este martes se vivió la primera conmoción general ante la pérdida de uno de los habitantes.

Se trata del infiltrado, Fede Vigevani, quien, luego de dos semanas haciendo de las suyas dentro de la casa, no pudo contenerse y terminó anunciando su salida con lágrimas en los ojos, además de dejarle muchas sorpresas a los habitantes.

Fede Vigevani llena la casa de conmoción

Desde que habló en privado con la “jefa”, ya el creador de contenido uruguayo se mostraba bastante triste por su salida, que ya estaba en los planes.

Luego, al regresar con sus excompañeros, sí rompió en llanto y procedió a decirles que se iba de la casa por un pacto previo con mucho sentimiento, dejando a todos boquiabiertos.

A pesar de que salieron inmediatamente a abrazar y a aplaudir a Fede para darle ánimo, el ambiente nostálgico fue inevitable, debido a que Vigevani era uno de los que se llevaba bien con todos, aunque fue quien realizó la mayoría de las bromas que generaron varios conflictos, pero todo eso en complicidad con la producción y el público tras ser el infiltrado.

Fede Vigevani le regala una camioneta a Karina Torres antes de irse

La producción le dio la sorpresa al uruguayo de llevarle a su madre para que se reencontrara con ella apenas llegara al panel y se enfundieron en un fraternal abrazo apenas se vieron, con un rostro de orgullo evidente de parte de su madre.

Por su parte, como buen hombre, Fede cumplió su palabra de regalarle la camioneta que se ganó en la primera semana por haber ganado el liderato a Karina Torres y, antes de irse del foro, le dio el gran obsequio a Karina.

Aunado a eso, les dejo unas cajas de sorpresa al resto de los participantes como otra muestra de afecto y de mucho cariño.

Mariana Ochoa regresa a “La Casa de los Famosos México 4”

Tras la salida de Fede Vigevani, el público estuvo votando durante las últimas 48 horas para ver qué participante del exilio tomaría su lugar y finalmente se anunció que será Mariana Ochoa la que regrese a “La Casa de los Famosos México 4“.

Ochoa le ganó la disputa a Ximena Herrera y volverá a ser parte de la competencia con las mismas condiciones que el resto, aunque tendrá inmunidad durante esta tercera semana.

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