Lakers cambian de dueño nuevamente: venta récord de $12,000 millones al hermano del yerno de Trump

Un bombazo mediático ha sacudido este miércoles a la NBA. Los Angeles Lakers vuelven a cambiar de dueño por la friolera de $12,000 millones de dólares. La franquicia pasará a manos de Josh Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, y Bob Iger.

Ambos son reconocidos como dos de los empresarios más poderosos de Estados Unidos. Kushner e Iger alcanzaron un acuerdo para hacerse con el equipo tan solo un año después de que Mark Walter lo hubiese adquirido por $10,000 millones a la familia Buss.

Se trata de la mayor valoración histórica para una franquicia deportiva. Aunque los Lakers no han comunicado aún la venta, ya los nuevos propietarios lanzaron un comunicado.

“Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en los responsables de los Lakers de Los Ángeles, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo. Tenemos un enorme respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss“, indicaron.

En el escrito conjunto, aseguraron que se trata de un “compromiso” a largo plazo en el que prometen “competir al más alto nivel y estar al servicio de este extraordinario equipo, de sus aficionados y de la ciudad de Los Ángeles”.

“Nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en los responsables de los Lakers de Los Ángeles, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo”, añadieron.

Por su parte, el ahora exdueño, Mark Walter, también dejó unas palabras en la misiva de confirmación de la venta. “Ser propietario de Los Angeles Lakers ha sido uno de los grandes honores de mi vida”, declaró.

“Los Lakers pertenecen a Los Ángeles y tengo plena confianza en que lo mejor está aún por llegar”, manifestó.

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo).

Joshua Kushner tiene una fortuna de más de $3,000 millones de dólares. Foto: Evan Agostini/AP Crédito: Evan Agostini | AP

La NBA tendrá que aprobar la venta

La venta, aunque oficial ya entre las partes, necesita la aprobación de la junta de gobernadores de la NBA, un proceso que puede tardar semanas o incluso meses.

La próxima reunión de la junta está programada para el próximo mes de septiembre en Nueva York. Walter y TWG Global tienen participación en varios equipos y ligas deportivas de élite, como por ejemplo Los Angeles Dodgers, las Angeles Sparks, el Chelsea de la Premier League y la Liga Profesional de Hockey Femenino.

Además, mediante TWG Motorsports, Walter controla varios equipos de automovilismo, incluido el proyecto del Cadillac en Fórmula 1.

Sin embargo, actualmente Mark y varias de sus empresas están bajo investigación por la justicia de Estados Unidos. Según Bloomberg, autoridades federales indagan a dos aseguradoras controladas por Walter, mientras que la SEC, el organismo que supervisa los mercados financieros y vela por que no haya fraudes o engaños en empresas que cotizan en bolsa, lleva a cabo una pesquisa paralela.

Nuevo dueño de los Lakers, involucrado en la compra del Mundial de fútbol

Kushner, de 41 años, fundó y dirige la firma de capital de riesgo Thrive Capital y es cofundador y vicepresidente de Oscar Health. Kushner es el hermano del yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, que dirige Thrive Eternal, el fondo de inversión FIFA que quería vender una participación minoritaria para dirigir sus torneos de la Copa del Mundo por $4,200 millones de dólares.

Jared Kushner interviene durante una reunión de la Junta de Paz en el Instituto de Paz de Estados Unidos, el jueves 19 de febrero de 2026, en Washington, mientras el presidente Donald Trump observa. (Foto AP/Mark Schiefelbein).

Kushner también tiene una participación minoritaria en el Miami Heat y anteriormente fue propietario minoritario de los Memphis Grizzlies. La NBA, al igual que en otros deportes, prohíbe la multipropiedad. Por esta razón, deberá vender su porcentaje en Miami Heat para convertirse en dueño de los Lakers.



Sigue leyendo:

· ¿Quién es Joshua Kushner, el hombre que Infantino desea atraer para la FIFA?

· Yankees consiguen financiación de Apollo por más de 2,000 millones

· Knicks recibirá a 76ers de LeBron James en debut en “Opening Night” de NBA