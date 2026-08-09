Lionel Messi despidió a su padre Jorge en un reservado sepelio en Rosario

Lionel Messi, acompañado por sus familiares más cercanos, despidió este domingo por la mañana a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años.

El sepelio se llevó a cabo en las instalaciones del cementerio privado El Prado, ubicado en las afueras de la ciudad argentina de Rosario, bajo un estricto dispositivo de seguridad diseñado para garantizar la privacidad del entorno.

El capitán del Inter Miami arribó a territorio argentino el sábado por la noche en un vuelo privado procedente de Estados Unidos junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos. La familia se unió de inmediato a su madre, Celia Cuccittini, y a sus hermanos Matías, Rodrigo y María Sol. Por solicitud del entorno, el recinto permaneció cerrado al público general durante el desarrollo de las honras fúnebres.

Pese al carácter reservado del acto, diversos simpatizantes se congregaron en las inmediaciones del aeropuerto local y en los accesos al cementerio para colocar pancartas con mensajes de condolencias dedicados al futbolista rosarino.

Como muestra de condolencia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso la realización de un minuto de silencio antes del inicio de todos los compromisos correspondientes a las categorías profesionales y juveniles disputados durante el fin de semana. Asimismo, los planteles, cuerpos técnicos y cuartetos arbitrales saltaron al terreno de juego portando brazaletes negros.

El deceso de Jorge Messi se produjo durante las primeras horas del sábado en el Sanatorio Centro de Rosario, donde se encontraba hospitalizado a causa de complicaciones derivadas de una prolongada enfermedad.

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