Detective del NYPD es acusado de atacar a un detenido esposado en Brooklyn

Un detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue acusado formalmente por presuntamente golpear a un detenido esposado dentro de una comisaría de Brooklyn, en un ataque que le provocó una fractura orbital, según los fiscales.

Raymond Ng, de 51 años, perteneciente al escuadrón de detectives del Precinto 76, habría agredido a un hombre de 49 años el pasado 19 de enero. El episodio quedó registrado por las cámaras de vigilancia de la estación, según Amny.

La víctima había sido trasladada a la comisaría por una acusación de agresión que posteriormente fue desestimada. De acuerdo con los registros judiciales, el hombre se encontraba esposado cuando fue llevado hacia una celda.

Los fiscales sostienen que, después de que el detenido intentara escupir a Ng tras ser empujado hacia el interior, el detective ingresó al calabozo y lo lanzó contra los barrotes.

Ataque dentro de la celda

Según la acusación, Ng golpeó varias veces al hombre mientras sostenía un candado. Otros agentes tuvieron que intervenir para apartarlo del detenido y poner fin a la agresión.

El hombre terminó con una fractura orbital, además de una abrasión en el rostro, sangrado, hematomas y dolores en la cabeza y el hombro derecho.

La víctima fue trasladada al Hospital Metodista, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas durante el incidente.

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, cuestionó la conducta atribuida al agente y recordó que los policías deben mantener una conducta profesional incluso cuando enfrentan provocaciones.

“Esperamos que nuestros agentes de policía actúen con integridad y respeto hacia los demás, incluso ante provocaciones”, afirmó Gonzalez.

El fiscal añadió que Ng presuntamente incumplió ese deber al atacar a un detenido que estaba esposado y calificó la conducta atribuida al detective de “inaceptable y delictiva”.

Degradado y enfrenta varios cargos

Ng ya no ocupa el rango de detective. Los fiscales señalaron que fue degradado a agente de policía y trasladado al Área de Servicio Policial Viper, donde actualmente supervisa videos de vigilancia.

La acusación incluye cargos de agresión en segundo y tercer grado, mala conducta oficial, amenazas en segundo y tercer grado y posesión ilegal de un arma en cuarto grado.

Ng quedó en libertad sin fianza y deberá regresar ante el tribunal el 28 de octubre de 2026.

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