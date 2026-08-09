Investigan accidente en El Bronx donde una patrulla pasó por encima de un hombre ya arrollado

Un automóvil del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) arrolló a un hombre que yacía tirado en una calle de El Bronx la madrugada del sábado, momentos después de que otro vehículo los atropellara y se diese a la fuga, informó el vocero del departamento.

La persona en cuestión fue declarada muerta en el sitio y la policía no dará a conocer su nombre hasta que se ponga en contacto con su familia.

De acuerdo con el NYPD, el hombre tuvo una pelea con otro sujeto poco antes de las 4:00 de la madrugada del sábado y posteriormente fue hallado inconsciente en College Avenue. Unos 10 minutos después, una camioneta BMW blanca arrolló al hombre y se escapó del lugar, manifestó el representante del departamento.

Un poco más tarde, un vehículo policial que circulaba a unas 12 mph pasó por encima de la persona, que seguía en la carretera, indicaron los funcionarios.

El conductor de la patrulla policial permaneció en el sitio y ofreció servicio de primeros auxilios, pero el hombre fue declarado muerto al llegar al Hospital Lincoln, señaló NYPD. El departamento dijo que no se han hecho arrestos al respecto y que la investigación sigue en curso, informó Gothamist.

En los últimos años, las patrullas policiales de Nueva York también se han visto implicadas en otros accidentes.

En el mes de agosto de 2025, un vehículo patrulla atropelló a un sujeto que yacía en la calle Flushing Meadows-Corona Park, en Queens. Asimismo, en abril de 2022, una furgoneta del NYPD arrolló fatalmente a un hombre que estaba en la mediana pintada de Eastern Parkway, Brooklyn, en una noche lluviosa.

En este sentido, un joven menor de edad que viajaba en una bicicleta Citi Bike también fue herido en julio al chocar contra un automóvil estacionado mientras trataba de esquivar un todoterreno del equipo de seguridad del comisario del NYPD que se incorporaba al tránsito en sentido contrario, informó el medio Gothamist.

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