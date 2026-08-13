Fulham se negó a patear una tanda de penaltis contra el Málaga porque “no estaba en el contrato” e iban a perder el vuelo

Una situación insólita se vivió el pasado miércoles en España durante la pretemporada del Fulham. En medio de la disputa del Trofeo Costa Brava ante el Málaga, el conjunto inglés se negó a patear una tanda de penales.

El partido terminó con empate a dos goles en los 90 minutos regulares. Para decidir al ganador de la copa amistosa, se debía lanzar desde los once pasos en vez de una prórroga.

Sin embargo, el conjunto dirigido por el exentrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, decidió no lanzar los penaltis porque “no estaba contemplado en el contrato” y “no llegaban a tiempo” al aeropuerto.

? Insólito final en el amistoso entre el Málaga 2-2 Fulham



? Arbeloa fue expulsado del partido tras protestar una jugada y el equipo inglés se retiró del campo sin disputar los penaltis



?? El Málaga ha confirmado que no estaba en el contrato los penaltis y que, de haberlos? pic.twitter.com/Pfpxp0Ie1g — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 12, 2026

Así lo explicó el Málaga en la crónica del partido publicada en su web y redes sociales. El conjunto inglés se había adelantado en el marcador justo antes de la primera pausa de hidratación gracias a Sessegnon (0-1, 24’).

Cuatro minutos después, Chupe empató las acciones. Los ingleses volvieron a ponerse por delante en el marcador gracias a Alex Iwobi (1-2, 57’).

Con el tiempo reglamentario cumplido, Jauregi anotó de penalti el empate definitivo (2-2, 90’+1). Ahí comenzó la polémica. Arbeloa fue expulsado por protestar y sus jugadores, tras minutos de diálogo con el árbitro, decidieron no continuar, provocando los abucheos del público malagueño.

Arbeloa termina expulsado en un amistoso contra el Málaga… ¡Y SU FULHAM SE NIEGA A JUGAR LA TANDA DE PENALTIS! ??



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Las explicaciones vinieron después, pero la decisión del Fulham generó abucheos en la grada entre los aficionados. Finalmente, el Málaga se proclamó campeón del Trofeo Costa del Sol sin necesidad de lanzar las penas máximas. Se trata de su tercer trofeo de manera consecutiva.

Por su parte, el Fulham también confirmó la versión revelada por el Málaga. “Gracias por su excelente apoyo esta tarde en Málaga. Podemos confirmar que, antes del partido, ambos equipos acordaron que no habría tanda de penaltis en caso de empate”, indicaron en X.

Thank you for your excellent support in Malaga this evening! ?



We can confirm that prior to the match, both teams agreed that there would not be a penalty shootout in the event of a draw. pic.twitter.com/E0O9I0OHqR — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 12, 2026

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