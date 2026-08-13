Liga de fútbol en Colombia se suspende por terremoto y fijan nueva fecha

La Primera División del Fútbol Colombiano (Dimayor) decidió este jueves aplazar hasta el próximo 19 de agosto todas las actividades tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, en el que hay al menos 265 muertos en varias ciudades del país.

“Entendemos que Colombia vive un momento que nos conmueve a todos. Sabemos que, en circunstancias como estas, las prioridades cambian y que lo más importante es acompañar a quienes han perdido tranquilidad, bienes materiales o, en algunos casos, a seres queridos. Como institución y como familia del fútbol colombiano, queremos decirles que no están solos”, señaló la Dimayor en su comunicado fechado en Bogotá.

“El fútbol es parte de Colombia. Está presente en nuestros barrios, en nuestras familias y en nuestras ciudades, y por eso creemos que también puede y debe convertirse en una herramienta de solidaridad, unión y apoyo”, agregó el ente rector del fútbol profesional del país suramericano.

COMUNICADO OFICIAL: El fútbol colombiano, solidario con Colombia y comprometido con el país



Entendemos que Colombia vive un momento que nos conmueve a todos. Sabemos que, en circunstancias como estas, las prioridades cambian y que lo más importante es acompañar a quienes han? pic.twitter.com/0ssP50cobb — DIMAYOR (@Dimayor) August 13, 2026

“Sin embargo, hemos decidido aplazar la programación de todas nuestras competencias del fin de semana. Retomaremos el próximo 19 de agosto con la programación de nuestras distintas competencias, las cuales anunciaremos oportunamente”, aseguró el organismo, que inicialmente había suspendido varios partidos pendientes que se iban a jugar el mismo lunes que se produjo el movimiento telúrico.

Más temprano este mismo jueves, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron la donación conjunta de un millón de dólares para apoyar las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

Los recursos, detalló la Conmebol en un comunicado, se canalizarán a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”, encabezada por la primera dama de ese país, Ana Lucía Pineda.

Colombia ha registrado casi 300 muertes por los terremotos

Según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC), desde el gran terremoto del lunes se han registrado más de 160 réplicas en Colombia. De ellas, 12 alcanzaron una magnitud superior a 3,0 y dos superaron los 4,0.

Las autoridades colombianas han contabilizado hasta el momento 265 víctimas mortales por el terremoto, además de 3.494 heridos de diversa consideración, 53.816 afectados y un total de 496 personas que permanecen desaparecidas.

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