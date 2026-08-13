Llega el otoño a Chick-fil-A con los nuevos Chicken & Waffles Sandwiches y bebidas de S’mores

El otoño llega a Chick-fil-A a partir del 24 de agosto con dos innovaciones en su menú por tiempo limitado: los nuevos Chicken & Waffles Sandwiches y dos nuevas bebidas de temporada, el S’mores Milkshake y el S’mores Frosted Coffee.

Los nuevos Chicken & Waffles Sandwiches estarán disponibles durante todo el día en dos versiones: porción de desayuno y plato principal, para satisfacer los antojos a cualquier hora.

Un lanzamiento cargado con un toque dulce

El lanzamiento de estos nuevos sándwiches viene acompañado de dos bebidas de temporada: el S’mores Milkshake y el S’mores Frosted Coffee, ideales para maridar los nuevos sabores de waffles y pollo del menú.

Se trata de nuevos productos que se inscriben en la celebración anual de Chick-fil-A inspirada en la “Newstalgia”, la cual versiona a los favoritos de siempre.

La directora de menú y empaque de Chick-fil-A, Allison Duncan, explica que tanto los Chicken & Waffles como los S’mores son clásicos muy queridos, y de ahí surge la idea de “reinterpretar esos sabores de una forma divertida e inesperada para incorporarlos a nuestro menú”.

Las pruebas previas al lanzamiento generaron una respuesta increíble y un gran entusiasmo por parte de los clientes en los mercados donde se probaron.

El desayuno está servido: mañana, tarde y noche

El Chicken & Waffles Sandwich llega a nivel nacional luego de una prueba previa en 2025. Este platillo está inspirado en “todo lo que los clientes aman de este clásico de sabores dulces y salados, con el inconfundible sabor de Chick-fil-A”.

Qué traen los Chicken & Waffles Sandwiches

Tanto la versión de desayuno como la de plato principal incluyen waffles con sabor a sirope de maple, el filete de pollo de Chick-fil-A®, tres tiras de bacon ahumado applewood y mantequilla de miel, servido caliente y acompañado de syrup.

El filete de pollo es el ingrediente diferenciador de este sándwich, ya que lo puedes personalizar al elegir: Original, Picante o a la Parrilla.

Los Chicken & Waffles Sandwiches permiten a los clientes disfrutar de sabores inspirados en el desayuno desde la mañana hasta la noche.

¿Cuál es la diferencia entre la versión de desayuno y el plato principal?

Aunque ambas versiones ofrecen la misma combinación de ingredientes, existe una diferencia en las porciones:

Sándwich de desayuno: Disponible durante el horario regular de desayuno (desde la apertura hasta las 10:30 a. m.), e incluye una porción más pequeña del filete de pollo y del waffle .

Disponible durante el horario regular de desayuno (desde la apertura hasta las 10:30 a. m.), e incluye una porción más pequeña del y del . Plato principal: Disponible para el almuerzo y la cena (desde las 10:30 a. m. hasta el cierre), e incluye una porción más grande del filete de pollo y del waffle.

S’mores que te harán querer más

Inspiradas en el clásico postre de fogata, las nuevas bebidas S’mores Milkshake y S’mores Frosted Coffee combinan marshmallow tostado, chocolate y galleta graham. Crédito: Shutterstock

Inspirada en uno de los postres más queridos de Estados Unidos, Chick-fil-A reinventa el S’mores al combinar los sabores clásicos del marshmallow tostado, trocitos de chocolate y galletas graham en dos deliciosas opciones:

S’mores Milkshake: Elaborado con una mezcla del característico postre Chick-fil-A Icedream® batido a mano, trocitos de chocolate y galletas graham , syrup de marshmallow tostado y coronado con crema batida de marshmallow .

Elaborado con una mezcla del característico postre batido a mano, , y coronado con . S’mores Frosted Coffee: Lleva un toque de café cold brew con syrup de marshmallow tostado, mezclado con el postre Icedream® y trocitos de galletas de mantequilla con chocolate y graham, ideal para darle un toque delicioso a tu día e inspirado en uno de los sabores favoritos de las fogatas.

Durante todo este 2026, Chick-fil-A rinde tributo a sus ocho décadas de trayectoria, marcadas por el servicio cercano, la atención al detalle y la calidad de sus productos. Bajo el concepto de “Newstalgia”, la marca fusiona la calidez de sus sabores icónicos con ideas frescas e innovadoras.

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