Desayuno gratis: Pasos para canjear un Chicken Biscuit gratis con Chick-fil-A One

Del 17 al 28 de febrero de 2026, Chick-fil-A está ofreciendo un Chick-fil-A Chicken Biscuit totalmente gratis, sin necesidad de realizar ninguna compra adicional.

Para disfrutar de la oferta, solo debes ser miembro del programa de lealtad Chick-fil-A One, tener la aplicación descargada y canjear la oferta en ella. Solo debes tener en cuenta que la promoción está disponible durante el horario de desayuno (desde la apertura hasta las 10:30 a. m. o hasta agotar existencias).

Esta iniciativa forma parte de la campaña “Newstalgia”, con la cual la marca celebra sus 80 años de historia, mezclando elementos retro (como empaques antiguos) con lanzamientos modernos.

¿Qué tiene de especial el Chicken Biscuit?

El Chicken Biscuit es un producto ícono de la marca desde 1986. Está elaborado con pechuga de pollo sazonada y empanizada a mano, servida en un panecillo de mantequilla horneado al momento.

Esta nueva promoción se integra en la estrategia global de la marca tras su llegada al Reino Unido en 2025 y sus planes de expansión, preparándose para el mercado asiático con su primera apertura en Singapur a finales de este año.

Cómo acceder a la oferta de Chick-fil-A

Baja la App: Los clientes pueden obtener la app oficial de Chick-fil-A directamente en la App Store o Google Play Store de sus dispositivos móviles.

Los clientes pueden obtener la directamente en la o de sus dispositivos móviles. Crea tu perfil: También es posible gestionar el perfil de usuario y pedidos visitando el sitio web oficial en Chick-fil-A.com/one .

También es posible gestionar el perfil de usuario y pedidos visitando el sitio web oficial en . Consulta el Menú: Para revisar detalles específicos sobre la oferta gastronómica y opciones disponibles, se recomienda visitar el portal principal chick-fil-a.com .

Para revisar detalles específicos sobre la y opciones disponibles, se recomienda visitar el portal principal . Web oficial: El sitio web también ofrece secciones dedicadas a conocer más sobre el personal, los clientes y las historias que forman parte de la trayectoria de la cadena en todo el país.

