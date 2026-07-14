¿Chick-fil-A gratis este 14 de julio? Así puedes reclamar tu menú sin pagar nada

Solo por este 14 de julio los fanáticos de Chick-fil-A podrán disfrutar de una comida gratis por el regreso de la celebración del Día de Apreciación de la Vaca, como parte de las promociones para este verano que incluye la incorporación de nuevos productos en el menú.

La vicepresidenta de estrategia de marca, publicidad y medios de comunicación de Chick-fil-A, Inc., Khalilah Cooper, explica que la propuesta de la marca como centro es celebrar “la diversión, los sabores y las experiencias que más les gustan a nuestros clientes y que nos piden que repitamos año tras año”.

Recordemos que A lo largo de 2026, Chick-fil-A celebra sus 80 años con diferentes promociones y sorpresas para sus fanáticos.

Saca tu lado más creativo. Vestirse de vaca tiene recompensa este 14 de julio con un plato principal gratis en Chick-fil-A.” Crédito: Chick-fil-A | Cortesía

Guía paso a paso para conseguir tu comida gratis de Chick-fil-A

Para disfrutar de esta divertida promoción y asegurar tu plato principal gratis sin gastar un solo centavo, sigue estos sencillos pasos:

Prepara tu mejor disfraz de vaca

No necesitas gastar una fortuna. Puedes diseñar un atuendo completo o simplemente usar una camiseta blanca con manchas negras hechas con cartulina o marcador, y sumarle unas divertidas orejas de vaca.

El requisito es vestirse de vaca: cuanto más creativo sea tu disfraz, más divertido será el momento.

Planifica tu visita: El horario es clave

Acude a cualquier restaurante Chick-fil-A participante en el país.

El evento se celebra únicamente de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. (hora local). Te recomendamos ir temprano, ya que la promoción es válida hasta agotar existencias.

Reclama tu plato principal gratis

Preséntate ante el personal del restaurante con tu disfraz bien puesto.

A cambio, recibirás un plato principal gratis (puedes elegir entre sus opciones clásicas de desayuno o sus icónicos sándwiches de pollo para el almuerzo y la cena).

Regalo especial para los más pequeños

Si vas con niños y ellos también llevan su disfraz de vaca, además de su comida, se llevarán a casa el nuevo juguete coleccionable “Cow Kart” para celebrar este día a lo grande.

¿Qué hay de nuevo? Antojos inéditos y clásicos que regresan

Sándwich de pollo

Uno de los favoritos es el sándwich de pollo con miel, pimienta y pimiento, que regresa con un toque picante. Se sirve con queso pimiento, jalapeños encurtidos suaves y un chorrito de miel en un pan tostado. Estará por tiempo limitado en dos versiones: filete original o picante.

Sabores refrescantes de la temporada

Regresan para refrescar el verano las bebidas de sabores tropicales, como la nueva combinación de piña, pitahaya y Sprite, y la línea tropical disponible con limonada, limonada helada, té helado o Sunjoy.

Delicias de durazno para el verano

Uno de los sabores que marca el verano es el durazno: destacan el batido de durazno y la limonada helada de durazno.

La campaña ofrece clásicos entrañables junto con novedades refrescantes, experiencias divertidas para los clientes y momentos de sorpresa y deleite, desde los nuevos Frosted Sodas y Floats permanentes hasta los vasos clásicos, productos de merchandising y un nuevo empaque retro, según un comunicado de la marca.

Sigue leyendo:

.Chick-fil-A lanza el nuevo Jalapeño Ranch Club Chicken Sandwich por tiempo limitado

.Desayuno gratis: Pasos para canjear un Chicken Biscuit gratis con Chick-fil-A One

.Chick-fil-A celebra el 14 de febrero con sus icónicas bandejas en forma de corazón