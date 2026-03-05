Chick-fil-A lanza el nuevo Jalapeño Ranch Club Chicken Sandwich por tiempo limitado

A partir del 9 de marzo, la primavera llega a Chick-fil-A con dos nuevos productos por tiempo limitado que vienen a llenar de sabor la temporada: el nuevo Jalapeño Ranch Club Chicken Sandwich y las Bebidas Strawberry Hibiscus.

El lanzamiento de este sándwich, que es el protagonista del menú, llega luego de que la marca realizara pruebas locales que tuvieron una gran acogida entre los fanáticos. El nuevo platillo presenta una combinación única de pan, proteína al gusto, vegetales frescos y un toque picante.

Características del Jalapeño Ranch Club Chicken Sandwich

El nuevo Jalapeño Ranch Club Chicken Sandwich de Chick-fil-A redefine el picante con jalapeños encurtidos, tocino caramelizado y un exclusivo pan brioche con esencia de ranch. Crédito: Chick-fil-A | Cortesía

Este sándwich ha sido diseñado para ofrecer una experiencia gourmet en cada bocado:

Pan brioche con sabor a ranch: Elaborado con un toque de sabor a ranch integrado directamente en el pan.

Elaborado con un toque de directamente en el pan. Proteína a elección: Puedes elegir entre el filete de pollo original , picante o a la parrilla .

Puedes elegir entre el , o . Ingredientes premium: Incluye queso pepper jack , lechuga, tomate y un toque de tocino caramelizado al sabor de cebolla.

Incluye , lechuga, tomate y un toque de al sabor de cebolla. Sabor personalizable: Cuenta con un toque extra de jalapeños encurtidos y una salsa Jalapeño Ranch aparte, para que tú decidas qué tan intenso quieres el sabor.

Refrescancia floral: bebidas Strawberry Hibiscus

Refréscate con las nuevas Bebidas Strawberry Hibiscus: una combinación floral de fresa y Jamaica disponible en cuatro versiones, incluyendo la irresistible Limonada Frosted. Crédito: Chick-fil-A | Cortesía

Por su parte, las bebidas Strawberry Hibiscus (Fresa y Jamaica) son ideales para acompañar el picante del sándwich. Llegan en cuatro opciones refrescantes que combinan la dulzura de la fresa con las notas florales de la jamaica:

Strawberry Hibiscus & Sprite: Una opción burbujeante y ligera.

Una opción y ligera. Limonada Strawberry Hibiscus: Disponible con la limonada clásica o la versión diet .

Disponible con la o la . Limonada Frosted Strawberry Hibiscus: La versión “postre”, mezclada con el famoso helado Icedream® .

La versión “postre”, mezclada con el famoso . Sunjoy Strawberry Hibiscus: La mezcla perfecta de té helado y limonada con el nuevo toque frutal.

Celebrando 80 años con la estrategia “Newstalgia” 2026

Este nuevo lanzamiento forma parte de la estrategia de la era “Newstalgia” 2026 para celebrar los 80 años de Chick-fil-A. Además, se espera la integración permanente de Frosted Sodas y Floats, el lanzamiento de vasos clásicos y empaques retro para los coleccionistas, y un enfoque en sabores familiares reinventados para sorprender al paladar moderno, informa un comunicado de la marca.

Allison Duncan, directora de menú y envases de Chick-fil-A, dijo: “Este año nos hemos enfocado en tomar los clásicos que nuestros clientes conocen y adoran, y sorprenderlos con combinaciones de sabores reinventadas, al estilo Chick-fil-A”.

Destaca que el ranch es un sabor muy familiar, “por lo que queríamos ofrecerlo en cada bocado del nuevo sándwich, pero de una forma que resultara nueva y única, con un picante personalizable que aportara el toque justo”.

Mientras que las bebidas de fresa y flor de Jamaica complementan estos sabores a la perfección, y con cuatro formas totalmente diferentes de disfrutarlas, los clientes pueden personalizarlas a su gusto cada vez que las tomen.

Sigue leyendo: