Luigi Mangione prevé declararse culpable este viernes en el caso federal, según medios

Luigi Mangione, acusado del asesinato en 2024 del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, tiene previsto declararse culpable este viernes durante una audiencia federal en Nueva York, según informaron NBC News y The New York Times.

La comparecencia está programada para las 11:00 de la mañana en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, fuentes citadas por los medios advirtieron que la decisión todavía podría cambiar antes de que Mangione comparezca ante el juez.

El joven, de 28 años, enfrenta dos cargos federales relacionados con el asesinato de Thompson. Por ahora, no está claro si su eventual declaración de culpabilidad abarcaría uno o ambos cargos, que contemplan como pena máxima la cadena perpetua.

NBC News señaló que las conversaciones entre la Fiscalía y los abogados de Mangione todavía continúan, por lo que ningún acuerdo se considera definitivo.

No cerraría el caso en Nueva York

Incluso si Mangione se declara culpable ante el tribunal federal, su batalla judicial no terminaría. El acusado también enfrenta un proceso separado en los tribunales estatales de Nueva York.

El juez Gregory Carro confirmó esta semana que la selección del jurado para ese proceso comenzará el 8 de septiembre.

The New York Times señaló que una eventual declaración de culpabilidad en el caso federal no resolvería automáticamente los cargos estatales.

La defensa de Mangione podría intentar utilizar las protecciones contra el doble enjuiciamiento contempladas en la legislación de Nueva York para argumentar que los fiscales estatales no pueden llevarlo a juicio por asesinato debido a que los cargos se originan en el mismo crimen juzgado a nivel federal.

Los abogados ya han sostenido que someter a Mangione a dos procesos distintos vulnera sus derechos.

El juicio federal, que todavía está previsto para enero de 2027, quedaría así condicionado por lo que ocurra durante la audiencia de este viernes y por las negociaciones entre ambas partes.

Sigue leyendo:

• Fiscalía de Manhattan acusa a defensa de Luigi Mangione de difundir información falsa sobre acceso de medios a su juicio

• Abogados de Mangione afirman que limitar a la prensa vulnera la Constitución

• Abogados de Mangione descartan la defensa psiquiátrica en caso del asesinato de Brian Thompson