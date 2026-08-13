McDonald’s presenta su Cajita Feliz Hello Kitty & Friends x Godzilla: un crossover inolvidable

A partir del 18 de agosto, los fanáticos de Hello Kitty y Godzilla podrán disfrutar la nueva Cajita Feliz de McDonald’s, en una colaboración adorable para grandes y chicos: Happy Meal de Hello Kitty y sus amigos x Godzilla.

Ocho juguetes coleccionables para cerrar el verano

McDonald’s lo volvió a hacer y une dos mundos icónicos en su nueva Cajita Feliz: Hello Kitty y sus amigos x Godzilla. Son 8 juguetes coleccionables donde la ternura de Sanrio abraza la fuerza de los monstruos más famosos del cine. Crédito: McDonald’s | Cortesía

Para finalizar el verano, Arcos Dorados lanza la Cajita Feliz de Hello Kitty & Friends x Godzilla con ocho juguetes coleccionables exclusivos, cada uno con una combinación única de los queridos personajes de Sanrio y las icónicas leyendas de Godzilla.

La Cajita Feliz que incluye los siguientes personajes: Cinnamoroll x Destoroyah; Badtz-Maru x Rodan, Mi melodía x Mothra, Keroppi x Rey Ghidorah, Chococat x SpaceGodzilla, Pompompurin x Gigan, Hello Kitty x Godzilla y Kuromi x Mechagodzilla, según la cuenta @snackwire.

El encuentro de dos mundos icónicos

La nueva campaña promete cautivar a los fans de toda la vida de Hello Kitty y a las nuevas generaciones, donde los personajes de Sanrio se encuentran con los legendarios monstruos del cine.

Una colección que une lo mejor de dos mundos: el universo kawaii de Hello Kitty y la fuerza más temible de la historia del cine, Godzilla.

Cuando lo kawaii se encuentra con los kaiju

Se trata de un crossover donde lo tierno se encuentra con los kaiju, para dar paso a la amistad desde el primer bocado y mostrar un lado adorable en esta colaboración.

La nueva campaña de McDonald’s con esta Cajita Feliz busca ofrecer la experiencia a los clientes de llevarse a casa un pedazo de este crossover monstruoso.

La Cajita Feliz de Hello Kitty y Godzilla no es la única novedad de McDonald’s, que sigue sorprendiendo a sus clientes con nuevas colaboraciones, como las recientemente anunciadas con Red Bull y Netflix.

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