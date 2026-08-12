Red Bull Dragonberry Energizer: McDonald’s revoluciona su menú de bebidas a partir del 17 de agosto

McDonald’s entra con fuerza en el mercado de las bebidas energéticas de la mano de Red Bull, con una nueva propuesta que combina lo mejor de ambas marcas: Red Bull Dragonberry Energizer, disponible a partir del 17 de agosto.

Se trata de una nueva bebida con un toque de cafeína para dar un impulso de energía. Este producto viene a satisfacer las necesidades de un público que se inclina al consumo de bebidas con nuevos sabores y más energía, tres atributos clave según las tendencias gastronómicas de 2026.

La directora de Marketing y Experiencia del Cliente de McDonald’s USA, Alyssa Buetikofer, sostiene que hay un creciente entusiasmo del público por los refrescos artesanales y las bebidas refrescantes, sobre todo porque buscan más variedad y opciones para cada ocasión.

“Les encantó el Red Bull Dragonberry Energizer cuando lo probamos por primera vez en EE. UU., así que estamos emocionados de brindarles a los fans de todo el país la energía que tanto anhelan con Red Bull. Y esto es solo el comienzo”, agrega.

La Red Bull Dragonberry Energizer llega luego de que los Arcos Dorados ampliaran su menú de bebidas con los refrescos artesanales y los Refreshers, marcando lo que la marca destaca como “una nueva era para las bebidas de McDonald’s”.

¿Cuál es la propuesta de sabor de la Red Bull Dragonberry Energizer?

Aunque en redes sociales ya se conocía la combinación de sabores de esta nueva bebida —que fue lanzada este año en Australia y que ahora llega a EE. UU.—, la gigante de las hamburguesas hizo oficiales las características de esta novedad en un comunicado.

Lo primero que define McDonald’s es que se trata de una opción audaz, afrutada y energizante. Todo esto se logra mediante la fusión del sabor característico de Red Bull, jarabe de frambuesa azul y trocitos de pitahaya liofilizada.

Además, hay opciones para todos los gustos con versiones con y sin azúcar:

Para quienes prefieren menos azúcar: La recomendación es sustituir la base por Red Bull Zero .

La recomendación es sustituir la base por . Opción tradicional: Si prefieres el Red Bull solo, también puedes pedir una lata de 250 ml (8.4 oz) en los restaurantes McDonald’s participantes.

Vanilla Swirl

Los Arcos Dorados también presentan el Vanilla Swirl, una bebida que combina el suave sabor a vainilla con tu Coca-Cola®, Diet Coke® o Coke Zero Sugar® favorita, terminada con una cremosa espuma fría (cold foam).

Este es otro producto diseñado para atender las peticiones de los fans que querían que sus refrescos favoritos entraran al mundo de los refrescos artesanales, según destaca la marca en su comunicado.

Asimismo, ya están disponibles en los restaurantes McDonald’s participantes los nuevos refrescos artesanales con menos azúcar, como Diet Dr Pepper®, Dr Pepper® Zero Sugar y Sprite® Zero Sugar, junto a favoritos de la casa como el Orange Dream con Fanta®.

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