Dulce, salado y crujiente: así es la nueva apuesta de McDonald’s para tus mañanas

A partir del 21 de julio, McDonald’s le da un toque especial a los desayunos con la incorporación del nuevo sándwich de tocino, huevo y queso con mantequilla dorada y miel.

La gigante de las hamburguesas amplía sus opciones durante el verano con este bocado que combina sabores dulces y salados en un solo plato: una combinación de proteínas como el huevo y el tocino de notas ahumadas, junto al dulzor sutil de la miel.

Este nuevo sándwich es la opción ideal para quienes se debaten por las mañanas entre algo dulce o salado. Este nuevo desayuno ofrece lo mejor de dos mundos.

La clave del sabor: la evolución dulce y salada de un clásico

El secreto está en los detalles: dos biscuits recién horneados, bañados en una cremosa mantequilla dorada con miel, que elevan el tradicional sándwich de tocino, huevo y queso. Lo mejor de dos mundos en un solo bocado a partir de este 21 de julio Crédito: McDonald’s | Cortesía

Esta propuesta salada y dulce es una versión renovada del clásico sándwich de tocino, huevo y queso, pero esta vez servido entre dos biscuits recién horneados con una cremosa y tostada mantequilla dorada y miel.

Disponibilidad: ¿Dónde y cuándo probar la nueva propuesta?

Los nuevos sándwiches estarán disponibles a partir del 21 de julio por tiempo limitado en los restaurantes participantes de todo el país.

Un toque cremoso para el verano

Los Arcos Dorados también lanza una de las salsas más aclamadas de la cocina internacional: la salsa César.

A partir del 21 de julio, la cadena incorpora formalmente esta receta de la casa, caracterizada por un balance perfecto entre la potencia del queso parmesano, el toque especiado del ajo y la frescura de una infusión de limón en una base cremosa.

Esta incorporación estará disponible por tiempo limitado en dos productos de temporada, convirtiéndose en el acompañamiento ideal para realzar, sobre todo, las opciones con pollo crujiente o a la plancha:

Caesar Snack Wrap : un wrap elaborado con tiras de pollo McCrispy , lechuga rallada, queso rallado y la cremosa salsa César , todo envuelto en una tortilla suave. Estará disponible por un precio de $2.99.

: un wrap elaborado con tiras de , lechuga rallada, queso rallado y la cremosa , todo envuelto en una tortilla suave. Estará disponible por un precio de $2.99. Sándwich Bacon Caesar McCrispy: este sándwich tiene como ingrediente estrella el filete de pollo McCrispy y la salsa César. Se sirve con tocino ahumado en madera de manzano de corte grueso, lechuga rallada, tomates Roma, cebollas crujientes y pepinillos en rodajas onduladas, todo dentro de un pan de papa tostado.

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