Netflix llega al menú de McDonald’s con ‘Cazadores de demonios’: dos platillos para elegir

Inspirada en la serie ‘KPop Demon Hunters‘ de Netflix, McDonald’s lanza a partir del 31 de marzo un nuevo menú que enfrenta a dos bandos en un duelo de sabores con notas de la gastronomía de Corea del Sur.

Esta nueva colaboración entre McDonald’s y Netflix une lo mejor de dos mundos para ofrecer una experiencia única a los fanáticos, tras el éxito mundial luego de que ganó el Oscar a Mejor Película Animada y la canción Golden de “KPop Demon Hunters” se convirtió en la primera canción de K-Pop en ganar en la categoría Mejor Canción Original.

Los iconos HUNTR/X y Saja Boys llevan su rivalidad de la pantalla a los restaurantes con el Desayuno Saja Boys (para “La Manada”) frente a la Comida HUNTR/X (para los “Cazadores”). Son dos opciones que combinan los productos tradicionales de la cadena con notas picantes y ácidas aportadas por salsas exclusivas.

Además, se suma un postre helado con las populares perlas de frutos rojos, que aportan un toque extra de sabor y una presentación impecable, alineada con la tendencia de los platos estéticamente cuidados.

Una colaboración con el sabor de Corea del Sur

Alyssa Buetikofer, directora de Marketing de McDonald’s, dijo: “En McDonald’s, todo lo que hacemos es para los fans… Cuando se unen dos grandes fandoms, suceden cosas increíbles. Encontramos formas auténticas de unir nuestros mundos icónicos de una manera que se siente fiel a la película”, cita un comunicado de la marca.

Por su parte, Marian Lee, directora de Marketing de Netflix, destaca: “Logramos convertir la rivalidad entre The Saja Boys y HUNTR/X en una experiencia real… inspirándonos en la cultura y la gastronomía coreanas. Cada detalle se diseñó para que pareciera sacado directamente de una escena de la película”.

El desayuno Saja Boys (para “La Manada”)

El grupo demoníaco más popular del K-pop está robando el protagonismo con el Desayuno Saja Boys, canalizando su característico encanto de galanes{ Crédito: McDonald’s | Cortesía

Si eres del bando de los “chicos demonio”, la opción ideal es este menú matutino diseñado para tentar el paladar:

Spicy Saja McMuffin: un clásico de salchicha y huevo , pero elevado con la salsa Spicy Saja , inspirada en el fuego de Gwi-Ma.

un clásico de , pero elevado con la , inspirada en el fuego de Gwi-Ma. Papas ralladas fritas: crujientes por fuera y suaves por dentro, representando la personalidad de Jinu, el líder del grupo.

crujientes por fuera y suaves por dentro, representando la personalidad de Jinu, el líder del grupo. Refresco pequeño: el aliado ideal para equilibrar el toque picante.

La comida HUNTR/X (para los “cazadores”)

El menú HUNTR/X incluye 10 piezas de Chicken McNuggets, un refresco mediano y tres artículos del menú por tiempo limitado. Crédito: McDonald’s | Cortesía

Disponible durante el resto del día, este menú celebra la fuerza de las protagonistas:

10 piezas de Chicken McNuggets.

Ramyeon McShake Fries: el plato estrella. Papas fritas con un sazonador de soja, ajo, sésamo y especias (el snack favorito de Rumi, Mira y Zoey).

el plato estrella. con un sazonador de (el snack favorito de Rumi, Mira y Zoey). Salsa Hunter: una mezcla con notas de chile dulce, ajo y pimienta .

una mezcla con notas de . Salsa Demoníaca: una mostaza intensa y ácida de un llamativo color morado, que emula los patrones visuales de los demonios.

Derpy McFlurry

El Derpy McFlurry, un nuevo sabor de McFlurry, estará disponible por tiempo limitado. Crédito: McDonald’s | Cortesía

La gigante de las hamburguesas no dejó pasar la oportunidad de lanzar un postre inspirado en Derpy Tiger, que combina un cremoso helado de vainilla, perlas de frutos rojos y una corona de sirope de frutos del bosque.

Contenido digital y más

Además, los fanáticos tendrán acceso a photocards exclusivas de los grupos y una tarjeta de acceso de Derpy con un código QR. Al escanearlo en la App de McDonald’s antes del 26 de abril, desbloqueas contenido prioritario y podrás participar para ver quién gana la “Batalla por los Fans”.

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