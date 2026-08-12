Seguro Social para cónyuges: cuánto puedes recibir y cuándo conviene solicitarlo

El Seguro Social no solo paga beneficios basados en el historial laboral propio. Una persona también puede tener derecho a recibir pagos con base en el registro de su esposo o esposa, una alternativa especialmente importante para quienes trabajaron pocos años o tuvieron ingresos relativamente bajos.

Quién puede recibir beneficios como cónyuge

Para obtener beneficios de jubilación del Seguro Social utilizando el historial laboral propio, normalmente se necesitan 40 créditos de trabajo acumulados durante la vida laboral.

Sin embargo, no alcanzar ese requisito no necesariamente significa quedarse sin prestaciones.

The Motley Fool explica que una persona cuyo cónyuge tenga derecho al Seguro Social podría calificar para beneficios conyugales.

La cantidad dependerá del beneficio al que tenga derecho el trabajador y de la edad a la que el cónyuge solicite sus pagos.

Una regla importante es que, generalmente, el esposo o esposa no puede solicitar el beneficio conyugal hasta que el trabajador sobre cuyo registro se basa el pago haya solicitado primero su Seguro Social.

Existe una excepción para las personas divorciadas, ya que las reglas permiten, bajo determinadas condiciones, solicitar beneficios utilizando el registro de un excónyuge aunque este todavía no haya comenzado a cobrar.

Cuánto puede recibir un cónyuge

El máximo beneficio conyugal equivale al 50% de la cantidad que le corresponde al trabajador a su edad plena de jubilación.

Por ejemplo, si una persona tiene derecho a recibir $3,000 mensuales al alcanzar su edad plena de jubilación, su cónyuge podría recibir como máximo $1,500 mensuales mediante el beneficio conyugal.

Sin embargo, solicitarlo antes de alcanzar la edad plena de jubilación provoca una reducción permanente del pago.

Para quienes nacieron en 1960 o después, la edad plena de jubilación es de 67 años.

Esto hace que el momento de presentar la solicitud sea particularmente importante.

Esperar después de los 67 años no aumenta este beneficio

Existe una diferencia fundamental entre cobrar con base en el historial laboral propio y recibir beneficios como cónyuge.

Quienes aplazan su beneficio de jubilación después de alcanzar la edad plena pueden incrementar su pago aproximadamente 8% por cada año de espera, hasta los 70 años.

Los beneficios conyugales no reciben esos créditos por jubilación demorada. Por ello, una vez alcanzada la edad plena de jubilación, esperar más tiempo no aumenta el máximo de 50%.

Si el beneficio máximo del cónyuge es $1,500, por ejemplo, esperar hasta los 70 años no lo elevará por ese motivo.

El beneficio puede aumentar si fallece el cónyuge

Otra diferencia importante aparece cuando el trabajador fallece. El beneficio conyugal puede convertirse en un beneficio para sobrevivientes y aumentar considerablemente.

The Motley Fool señala que, en términos generales, un sobreviviente puede tener derecho hasta al 100% del beneficio que correspondía al cónyuge fallecido.

Siguiendo el ejemplo anterior, una persona que recibía hasta $1,500 como beneficio conyugal podría pasar a recibir $3,000 mensuales como beneficio para sobrevivientes, dependiendo de las circunstancias y de las reglas aplicables.

Por eso, conocer la diferencia entre beneficios propios, conyugales y para sobrevivientes puede ser clave al decidir cuándo solicitar el Seguro Social y cómo organizar los ingresos durante la jubilación.

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