PSG logra un principio de acuerdo con el Barcelona por el fichaje de Ferran Torres por $57 millones

El delantero español Ferran Torres continuará su carrera deportiva en las filas del Paris Saint-Germain (PSG), actual monarca de la UEFA Champions League, luego de que ambas instituciones alcanzaran un principio de acuerdo tasado en aproximadamente $57 millones de dólares, según confirmó una fuente a ESPN.

Se prevé que la operación quede formalizada en el transcurso de los próximos días, una vez que el atacante se desplace a la capital francesa para someterse a los exámenes médicos de rigor y estampar su firma en el contrato.

Previamente, la misma cadena informativa había adelantado el rechazo por parte de la directiva azulgrana a una propuesta inicial de $45 millones procedente de la entidad gala, aunque las conversaciones se mantuvieron abiertas ante la voluntad del jugador de cambiar de aires.

A sus 26 años, Ferran Torres arriba al conjunto parisino en un momento cumbre de su trayectoria, tras consagrarse como el autor del tanto decisivo que le otorgó a la selección de España la victoria frente a Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026.

El traspaso propiciará un nuevo reencuentro entre el atacante y el técnico Luis Enrique, bajo cuyas órdenes ya rindió a un nivel destacado durante su etapa al frente del combinado nacional ibérico.

En el esquema del PSG, se proyecta que asuma la responsabilidad como delantero centro titular tras la salida del portugués Gonçalo Ramos rumbo al AC Milan.

La marcha de Torres, autor de 21 anotaciones con el cuadro culé durante el curso anterior, representa una baja sensible para la plantilla dirigida técnicamente por Hansi Flick, la cual se queda sin referencias naturales en el área tras la partida previa de Robert Lewandowski con destino al Chicago Fire de la MLS.

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