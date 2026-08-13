¿Se puede comer una barra de chocolate con manchas blancas? Expertos lo aclaran

Abres una suculenta barra de chocolate, pero te encuentras con una capa blanquecina. ¿Puedo comerlo? ¿Será moho? Aunque te genere dudas, esa apariencia no significa que el dulce esté echado a perder.

En realidad, esas manchas corresponden a un fenómeno conocido como ‘bloom’, que ocurre cuando algunos componentes del chocolate llegan a la superficie y forman pequeños cristales visibles.

Aunque puede modificar el aspecto y la textura de la barra, no significa por sí mismo que el producto sea peligroso para consumir.

Lee también: 5 alimentos que aumentan la presión arterial sin darte cuenta, incluyendo el chocolate

¿Es saludable comer chocolate con manchas blancas?

Si la barra fue almacenada correctamente y no presenta otras señales de deterioro, la capa blanca puede ser únicamente una alteración de su apariencia y textura.

En estos casos, el chocolate puede consumirse. Sin embargo, es posible que ya no tenga exactamente la misma textura que cuando estaba en condiciones óptimas. El ‘bloom’ puede hacer que la superficie se sienta más seca, granulosa o quebradiza.

Según explica el sitio web Compartes, cuando el chocolate tiene manchas blancas significa que la barra experimentó cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, cuando se derrite parcialmente y después vuelve a enfriarse.

Al reorganizarse las grasas, pueden aparecer esos depósitos blanquecinos que cubren parte o incluso toda la superficie del chocolate.

Asimismo, cuando el agua entra en contacto con el chocolate, puede disolver parte del azúcar que se encuentra en la superficie. Después, cuando la humedad se evapora, quedan pequeños cristales de azúcar que producen la característica apariencia blanca.

¿Cuándo es mejor no comerlo?

La información de referencia señala que el ‘bloom’ por sí solo no es una razón para desechar una barra de chocolate. La situación cambia si aparecen otras señales que indiquen que el producto está en mal estado.

Estos son los signos más evidentes:

Olor agrio, rancio o extrañamente amargo

Moho visible o manchas con textura algodonosa

Rellenos descompuestos, escurridos, pegajosos o con presencia de plagas/insectos

Sabor sumamente desagradable o textura muy reseca/cerosa al probar un pequeño trozo

También es importante considerar cómo fue conservado. Si estuvo expuesto a condiciones inadecuadas de almacenamiento, humedad u otros factores que puedan comprometer el alimento, lo más prudente es no consumirlo.

Te puede interesar:

· Cómo hacer un brownie sin harina ni azúcar en 10 minutos: receta completa

· Por qué nunca debes compartir tus brochas de maquillaje: médicos advierten

· ¿Tomar café es malo para el colágeno? Médicos advierten