Cómo hacer un brownie sin harina ni azúcar en 10 minutos: receta completa

La idea de comer un brownie, sin preocuparte por consumir harina ni azúcar parece fantástica, pero sobre todo real. Una pastelera e influencer argentina, llamada Natalia Penchas, compartió su receta para preparar el delicioso postre con los ingredientes clave y libre de culpas.

Lo mejor de todo es que no necesitas productos costosos, ya que no se trata de un brownie ultra fitness que lleva cucharadas de polvos exclusivos. De hecho, es muy probable que en casa tengas todo lo que requieres.

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Cómo hacer un brownie sin harina ni azúcar en 10 minutos

A diferencia de la receta clásica, esta versión reemplaza la harina y el azúcar refinada por bananas maduras y chocolate amargo de alto porcentaje de cacao.

Las bananas aportan dulzor natural y ayudan a darle textura húmeda a la mezcla, mientras que el chocolate amargo intensifica el sabor y reduce el exceso de azúcar añadido.

Además, los huevos contribuyen con proteínas y estructura, logrando un brownie compacto por fuera y cremoso en el centro. Estos son los ingredientes completos:

2 bananas bien maduras

200 gramos de chocolate amargo 85% a 100% cacao

80 gramos de manteca o aceite de coco

2 huevos

25 gramos de cacao amargo sin azúcar

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

Opcionalmente, también pueden agregarse nueces o una pizca de café instantáneo, lo que intensifica aún más el sabor del brownie.

Manos a la obra

El primer paso consiste en pisar las bananas hasta obtener un puré suave y sin grumos.

Mientras tanto, se debe derretir el chocolate junto con la manteca o el aceite de coco. Esto puede hacerse a baño maría o en intervalos cortos dentro del microondas.

Una vez tibia la mezcla de chocolate, se incorpora al puré de bananas y se mezcla bien.

Después hay que agregar los huevos de a uno, removiendo suavemente pero sin batir demasiado para mantener la textura cremosa.

Luego se suman el cacao amargo, la pizca de sal y la esencia de vainilla. Se mezcla hasta integrar todos los ingredientes.

La preparación se vuelca en un molde pequeño de entre 18 y 20 centímetros previamente cubierto con papel manteca.

Finalmente, el brownie debe hornearse a 170 grados durante aproximadamente 22 a 28 minutos.

Natalia Penchas aconseja no excederse con la cocción, de modo que el centro quede húmedo y conserve el estilo clásico del brownie. Asimismo, espera a que esté bien frío para cortarlo.

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