Trump acumula 15 meses sin liberaciones en la frontera, según cifras del DHS

La Administración Trump anunció este jueves que Estados Unidos acumula 15 meses consecutivos sin liberar a personas detenidas en la frontera, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El Gobierno atribuyó el dato a la reducción sostenida de los cruces y detenciones en la frontera, aunque las cifras corresponden a los registros oficiales de CBP. La agencia informó que las detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste sumaron 9,295 en julio, un 6% menos que en junio.

Según el comunicado, las detenciones de julio en esa zona fueron 94% inferiores al promedio mensual registrado durante la Administración Biden y 96% menores al máximo alcanzado durante ese periodo, en diciembre de 2023.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que los resultados muestran el impacto de las políticas de control fronterizo impulsadas por el presidente Donald Trump. “DHS sigue centrado en hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, asegurar la frontera y garantizar que quienes ingresen ilegalmente al país sean expulsados rápidamente”, señaló.

El comisionado de CBP, Rodney S. Scott, sostuvo que las cifras son resultado de una combinación de políticas, aplicación de las normas y trabajo del personal desplegado en la frontera. “Estos resultados muestran lo que es posible cuando la seguridad fronteriza se trata como una prioridad nacional”, afirmó.

Detenciones fronterizas permanecen en niveles bajos

CBP indicó que las 11,298 detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza en todo el país durante julio representaron una disminución de 1% frente a junio.

En lo que va del año fiscal, las detenciones acumuladas en la frontera suroeste también se mantienen en niveles históricamente bajos. El DHS aseguró que el total registrado hasta julio es inferior al promedio de un solo mes de los años fiscales comprendidos entre 1992 y 2024.

La agencia también señaló que las detenciones diarias se encuentran 94% por debajo de los niveles registrados durante la Administración Biden.

CBP reporta aumento en decomisos de drogas

El comunicado también incluye las cifras de CBP sobre la lucha contra el tráfico de drogas. En julio, la agencia reportó un aumento de 26% en el peso combinado de cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y marihuana incautado, en comparación con julio de 2024.

En lo que va del año fiscal hasta julio, CBP indicó que ha decomisado 54% más drogas que durante el mismo periodo del año fiscal 2024.

Los decomisos de fentanilo aumentaron 3% respecto a junio, con 1,054 libras incautadas en julio, mientras que las incautaciones de heroína crecieron 20%, hasta 79 libras.

Comercio, trabajo forzoso y productos falsificados

CBP también informó que procesó $342,000 millones de dólares en importaciones durante julio y determinó 23.000 millones de dólares en aranceles para su recaudación.

En materia de protección de consumidores y cadenas de suministro, la agencia detuvo 300 envíos valorados en más de $83 millones de dólares debido a posibles violaciones relacionadas con trabajo forzoso.

Además, CBP informó del decomiso de 2,9 millones de productos falsificados, cuyo valor estimado supera los 2,000 millones de dólares.

Inspecciones agrícolas

Los especialistas agrícolas de CBP emitieron en julio 6,554 notificaciones de medidas de emergencia relacionadas con productos vegetales y animales restringidos o prohibidos.

La agencia también realizó 114,147 inspecciones positivas de pasajeros y emitió 704 sanciones civiles o infracciones a viajeros por no declarar artículos agrícolas prohibidos.

El DHS indicó que los datos completos correspondientes a julio están disponibles en el informe estadístico mensual de CBP.

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